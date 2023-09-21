大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思 遊客帶回家就少了這負擔

大阪環球影城利用人氣角色製作紙花，讓遊客自發性帶回家收藏，從而減少了清潔負擔。（截圖自大阪環球影城官方X平台）

大阪環球影城 是日本 關西地區知名遊樂園 ，幾乎每天都擠滿了世界各國的遊客。近年樂園內更多添了任天堂元素，例如瑪利歐主題園區，以及寶可夢的遊行等等。最近日本媒體更披露，就連遊行時飛舞的紙花，都有巧思在其中。

日本媒體「modelpress」報導，日本電視節目「呼び出し先生タナカ」最近製作大阪環球影城的專題，其中提到環球影城遊行時，現場所灑的紙花，其實是特別以人氣角色，像是寶可夢皮卡丘、耿鬼等外觀進行設計的。如此一來，很多遊客就會特別將灑出來的紙花帶回家收藏，無形中減少了遺留的垃圾。

此外，為了強化主題園區內的氣氛，園區內的制服總共多達500種以上。其中穿著紅色制服的人員非常稀有，被稱作是「樂園禮賓部（パークコンシェルジュ）」，僅佔1％左右而已。這些人必須通過測驗，證明自己完全熟知園內的一切狀況，才能穿上這套特別的制服。

節目播出以後，許多網友稱讚紙花的設計巧思「原來紙花是用角色樣式的」、「這樣就自然會想帶回家了」、「很棒的想法，一石二鳥」。也有人很驚訝制服款式之多「竟然有500種」、「都不知道原來不太一樣」、「紅衣服的原來是樂園禮賓部啊」。