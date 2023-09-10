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星宇航空「桃園─舊金山」12月16日開航 下周開放訂位

記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空取得桃園─舊金山的航線證書，預計12月16日正式開航。(圖：星宇航空提供）
星宇航空取得桃園─舊金山的航線證書，預計12月16日正式開航。(圖：星宇航空提供）

北美的天空更熱鬧了。星宇航空繼5月開航桃園─洛杉磯航線後，8月再取得桃園─舊金山的航線證書，預計12月16日正式開航，本周就會開始接受旅客訂位，初期每周飛航三班，明年3月底夏季班表開始後，將增為每日一班。由於華航、長榮、美國聯合航空都早已營運桃園─舊金山航線，星宇的加入，讓旅客有更多航班選擇機會，但航空公司之間的競爭也將更為激烈。

星宇航空證實，他們確實已通過交通部民航局的航線籌設許可和開航前五階段航機務審查，取得舊金山航線證書，本周將開始上網接受旅客訂位，開航初期為每周二、四、六各飛航一班，明年夏季班表3月31日開始，增為每日一班。除了星宇官網接受訂票外，美國團體行程則和國內的雄獅、東南、可樂、世邦、巨匠、百威、山富、鳳凰等旅行社合作。

星宇表示，目前有三架空中巴士A350-900型廣體客機，10月份會再引進一架，所以初期舊金山航線每周將飛航三班，而明年初還有一架A350-900型客機抵台，加上駕駛、空服員都持續招聘中，故夏季班表開始會進行增班，以因應往返北美旅客的需求。

據指出，星宇航空董事長張國煒在今年5月首航洛杉磯航線時，就公開表示之後每六至八個月會開闢一條北美航線，航點數約會達到六至七個，在開闢洛杉磯航點後，第二個航點是今年底飛航舊金山、明年中開闢西雅圖，後年再開闢紐約航線，而美國中部的航點也在評估中，休斯頓、達拉斯都不排除。這次預定12月16日開航舊金山，完全依照他的航點規畫進行。

目前舊金山航線長榮每天有三班，華航則是每周飛航九班，美國聯合航空也已復飛該航線，星宇加入後，將使舊金山的天空更為熱鬧，對於要往返舊金山的旅客而言則是更加方便，但航空公司彼此間的競爭也會更為激烈。

航線 舊金山 洛杉磯

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