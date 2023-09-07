台灣赴美旅遊人次飆升 今年上半年較去年同期成長318%

美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。（記者徐如宜／攝影）

美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，疫情解封後7日首次在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，根據觀光局統計，台灣出國旅遊已回復到2019年的五成多，美國更是到八成多，尤其VFR（探訪親友）旅遊市場強勁。協會並向業者們介紹線上資源平台。

台灣赴美旅遊人次快速躍升，「2023美國旅遊旅業說明會」網羅加州 、蒙大拿州、關島、迪士尼 目的地、荷美遊輪、安維斯租車 ，以及達美航空與聯合航空，提供美國各地風景介紹、旅遊資訊，以及涵蓋海、陸、空的交通規畫。AIT高雄分處商務組首席商務官艾達文、高雄市旅行同業公會理事長蔡宗佑均，到場表達對美國旅遊推廣的支持。

唐靜儀表示，根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年上半年台灣赴美旅遊人次較去年成長高達318%，成長力道強勁，7月已有4萬3千多人次從台灣到美國；台灣飛美的航班載客量平均在九成以上。這次特別在高雄舉辦說明會，希望向南台灣的旅行社業者介紹最多元且深入的美國旅遊相關資訊，台灣赴美旅遊及航班都能持續擴張。