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他驚訝「美國火車票超便宜」？網曝2真相：台鐵完勝

聯合新聞網／即時報導
火車示意圖，與新聞無關。（圖片來源／Ingimage）
火車示意圖，與新聞無關。（圖片來源／Ingimage）

對背包客而言，出國旅遊時的交通工具選擇相當重要，交通時間的長短、價位及品質都是大家考量的要點之一。近日有網友便發現，他在訂購明年暑假從美國紐約到波士頓的火車票時，票價便宜得驚人，匯率換算下來竟和台鐵定價差不多，讓他驚呼，「美國火車怎麼那麼便宜」。

網友發文表示，他在瀏覽Amtrak(美國國鐵)的購票網站時，發現從紐約至波士頓的火車票，5位大人只需118美元，平均一人也只要755元台幣（23.6美元），乘車時間和票價738元台幣的台北到台南自強號差不多(皆為4小時左右)。他疑惑，「在美國麥當勞打工時薪都有10美元了，為什麼火車票價還能和台灣差不多」？

貼文一出，有不少網友點出其票價便宜的原因就是又慢又舊，「我搭過幾次，很看運氣，不小心搭到髒車就一路髒過去，不會有人來打掃的」、「因為沒人要搭，台灣火車絕對屌打」、「火車真的有夠可悲，超級舊又慢」、「那是載貨的，人只是順便」、「你去坐一次就知道為什麼了」，有人則表示美鐵的票價沒有固定，「美鐵是浮動票價，運氣可能很好訂到便宜的日期」。

同時也有人分享其他CP值更高的長途交通選擇，「美國長途火車不如考慮客運大巴？」、「可以搭Megabus(由主流巴士營運的長途巴士)，提前買很便宜」、「可以搭Acela(同為美鐵營運的特快列車)啦，選商務艙很棒啊，又不貴、位置很大、列車速度也蠻快的，環境有點像高鐵」。

波士頓 匯率 台鐵

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