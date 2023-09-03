華航北美營收年增1899% 評估「開航西雅圖 」搶轉機市場

華航北美四大高階主管全面看好航空客、貨運市場需求相當旺。華航美洲貨運中心總經理池志超（左起）、美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、資深副總陳奕傑、北美地區行銷協理張國楨。(記者黃淑惠／攝影）

看準疫後赴美熱潮，中華航空在北美擁有洛杉磯 、舊金山、安大略、紐約和溫哥華等五大航點，透過增班加密航網，每週提供近40班往返北美航班；北美客運收入在疫後爆發性成長，上半年北美地區銷售年增1,899%，北美整體營收在華航全球營業占比也較2019年提升近七成，自15%成長至25%，為客運收入主力，暑期訂位率也超過九成。

華航資深副總經理陳奕傑北美客運營業躍進，今天年已經寫下三個傳奇，首先，1-6月營收較2019年倍增，增幅達98%；其次，載客率也較疫前成長，連轉機收入都較疫前同期增加近10%，第三，在疫後寫下營收、載客、轉機客三項正成長；未來看好華航5大航點輕鬆延伸美加超過140座城市，搶占轉機市場評估開航西雅圖 。

美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟分析，依據交通部觀光局公布資訊，今年1-6月國人出國目的地人次排名，美國以近23萬人次列居長程線之首。華航自1970年開闢洛杉磯、舊金山航線 ，並從1985年起開始天天飛航洛杉磯，已在北美市場深耕52年。在疫情前美洲客運市場即呈現逐年成長趨勢，疫後被壓抑的求學、探親、商務飛行湧現，助攻客運營收飛揚，繳出比疫情前更好的成績。

華航資深副總經理陳奕傑分析，在疫情前美洲客運市場即呈現逐年成長趨勢，疫後被壓抑的求學、探親、商務飛行湧現，助攻客運營收飛揚，繳出比疫情前更好的成績。(記者黃淑惠／攝影）

華航往返北美航班已恢復至疫情前水平，包括每週10班桃園-洛杉磯航線，每日1班的獨家桃園-安大略航線，大洛杉磯地區每日最多達3個班次，桃園－舊金山航線每周9班，桃園－紐約航線每周4班，以及桃園-溫哥華每日1班，上半年平均載客率達九成，承運旅客超過51萬人次。

華航以一市兩機場的格局，藉洛杉磯、安大略雙機場優勢緊抓各種需求的客源，洛杉磯主攻轉機其他城市的旅客，安大略則吸引便利頻繁往返加州的亞裔或商務客，以及從台轉機東南亞 的移民等需求，擴大華航在洛杉磯地區之服務範圍與便利性。

著眼北美高收益市場，華航自2018年3月獨家開航美國加州安大略 (Ontario)航線，成為亞洲直航加州安大略定期航班的先鋒，安大略機場鄰近華人集中區，對於居住大洛杉磯地區東部旅客更為便利，大幅節省交通及通關、提領行李等時間，華航安大略航線開航迄今平均載客率超過八成，獲得旅客高度好評。

華航除直飛北美航線五大航點，並透過共用班號及聯程機票合作，串聯延伸台灣至美加超過140座城市的綿密航網，搶占台美市場。包含與天合聯盟夥伴達美航空共用班號，連結至北美20個城市，也可銜接中美洲友邦瓜地馬拉；同時與西捷航空共用班號，延伸至美、加9個城市等。

中、南美洲地區華航也與盟航墨西哥航空、阿根廷航空等合作，提供豐富轉機選擇；其他聯程機票合作的航空公司包含加拿大航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、巴拿馬航空、南美航空及太陽城航空等，國人前往美洲可以有更多樣性的航點、更靈活的航班搭配。華航也將持續依市場需求，增加合作夥伴，強化華航營運觸角。

華航深耕轉機市場多年，疫後陸續插旗宿霧、峴港、清邁航點，除便利台灣旅客往返東南亞旅運需求，也完整東南亞轉機至北美的航線佈局；以台灣為亞洲轉運中心，積極推廣北美-東南亞市場，透過航網延伸，載運北美旅客往返亞洲各大城市。

因應後疫情時代旅運需求反彈強勁，華航自去年底開始積極部署，平均每兩個月開航或復航約 3 條航線，加速航網布局；美洲地區作為全球最大的經濟體之一，擁有龐大的市場潛力，伴隨國際客運需求活絡，華航以積極樂觀的態度，密切關注總體經濟及供需動態，強化北美航網布局，也積極評估開航西雅圖等潛力航點，致力提供旅客更多元的航班服務。