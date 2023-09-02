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帶小孩遊迪士尼荷包大失血 他怒轟「地表最大印鈔機」

編譯梁采蘩／即時報導
暑假期間，家長免不了要帶小孩去主題樂園遊玩留下美好回憶。但是一位加拿大父親透露，他近期帶一家人前往巴黎迪士尼，玩下來的帳單讓他欲哭無淚。（路透／Alamy）
暑假期間，家長免不了要帶小孩去主題樂園遊玩留下美好回憶。但是一位加拿大父親透露，他近期帶一家人前往巴黎迪士尼，玩下來的帳單讓他欲哭無淚。（路透／Alamy）

暑假期間，家長免不了要帶小孩去主題樂園遊玩留下美好回憶。但是一位加拿大父親透露，他近期帶一家人前往巴黎迪士尼，玩下來的帳單讓他欲哭無淚。他批評這個夢幻王國收費貴得離譜，還存在隱形開銷，整趟行程根本是「一大錯誤」。

每日郵報報導，澤拉亞（Mario Zelaya）與妻子育有兩個兒子，最近一家四口赴巴黎迪士尼遊玩。事後他拍片抱怨光是門票就花了約1200美元，奉勸想去的人三思。影片在TikTok引發網友附和，目前超過13萬點閱。

澤拉亞表示，門票一張約120美元，但一家人不想排隊於是升級尊享卡（Disney Premier Access），每人多收約173美元，等於入場就花了台幣9000元以上。

「迪士尼人這麼多，真是太瘋了，不管是巴黎、奧蘭多或加州都是這樣。」影片顯示一條排隊人龍，澤拉亞說要等1小時15分鐘，換到另一條去排也得等1個半小時，但因為他們買了尊享卡所以不用等。

「把我們搭乘所有設施的排隊時間加起來，要等超過25小時。」澤拉亞說：「你要就買尊享卡，然後買三日套票。但是人潮永無止盡，我的建議是：別去迪士尼」。

他怒轟迪士尼是「地表最大印鈔機」，「就算不買尊享卡、因為它不是所有設施都免排隊，你還是得有心理準備要付大把鈔票」。

網友留言多半認同澤拉亞。有人指迪士尼現在「太坑人」；有人說「排兩小時坐一趟5分鐘的無聊設施」；「我們家去一次就受夠了，一家五口花了5000美元，不值得」；「巴黎迪士尼徒有虛名，別忘了食物也是貴又難吃」。

另外根據去年英國一家諮詢公司統計，佛州迪士尼世界門票在過去50年漲了38倍。一位美國佛州網友感嘆，1989年當地居民入場只要19美元的時代已經回不去。

@supermariozelaya

Here’s the Disney rules: 1) Expect crazy long wait times 2) if you dont want to wait in line, expect a huge bill to upgrade to a Premier Pass. 3) if you decide to wait in line instead because the Premier pass doesnt cover ALL the rides, expect a huge bill regardless 😭 #disney #disneylandparis #paris #longlineup #expensive

♬ original sound - Mario Zelaya

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