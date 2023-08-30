我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7月電費竟比6月高一倍 南加華人嚇壞 業者叫苦

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

聯航10月航班砍半…美中復增航線受阻 機票恐更貴

記者胡玉立／即時報導
美中才達成增加航班的共識，但聯合航空突然宣布10月要大砍往返中國的班次，恐將影響旅客前往中國的機票成本。（本報資料照片）
美中才達成增加航班的共識，但聯合航空突然宣布10月要大砍往返中國的班次，恐將影響旅客前往中國的機票成本。（本報資料照片）

疫情後的中國旅客回歸，隨著中國團體旅遊解禁，國際旅遊受到期待，只是復甦導致供應吃緊，可能增加航空燃油消耗量，全球機票價格上漲，蠢蠢欲動；與此同時，根據新更動的美中航班時刻表顯示，美中復增航線計畫遇上阻礙，聯合航空(United Airlines)原訂今秋重新開通的大部分中國航線，已延到明年才恢復。

幾周前，美國宣布允許增飛中國航班，部分航空公司宣布重新開通多條航線。聯航今秋原本擬定大計畫，但航空數據公司Cirium最新航班表，顯示計畫出現重大變化；聯航10月班表只重新開通從舊金山飛上海的中國航線，11月將再開通舊金山飛北京航線，12月也不會再多開中國航線，運營量遠低於最初規畫。

另外，彭博新聞(Bloomberg)報導，近幾個月，因煉油廠接連意外的停產，航空燃料供應量下降，新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普等樞紐的燃料庫存低於季節性平均水平。據彭博公允價值(Bloomberg Fair Value)數據，航空燃油價格雖遠未接近去年高點，但與7月初相比上漲約34%。

彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)航空分析師巴克斯 (Tim Bacchus) 表示，燃油費用上漲，可能促使航空公司提高或徵收燃油附加費，將部分成本轉嫁客戶；這也有可能抑制旅行需求，尤其是亞洲消費者已支付了更高昂機票價格。

由於人民幣貶值、經濟低迷及難獲簽證等旅行證件，中國旅客面臨高昂成本；中國國際旅遊業的全面復甦，恐難短期內實現。

航線 舊金山 新加坡

上一則

搭飛機貴又不滿意？空姐分享省錢、免費升級8技巧

延伸閱讀

金山警局逮1女毒販 繳獲3.5磅毒品

金山警局逮1女毒販 繳獲3.5磅毒品
策畫「市中心末日觀光團」惹議 舊金山一官員請辭

策畫「市中心末日觀光團」惹議 舊金山一官員請辭
宜家新店 城市復甦一線希望

宜家新店 城市復甦一線希望
機長「錢多事更多」 機師寧可不升職

機長「錢多事更多」 機師寧可不升職

熱門新聞

精神航空被控對第三方購票的乘客，設置隨身行李收費陷阱，遭乘客集體提告並求償，航空公司同意支付825萬元賠償金與乘客達成和解。(美聯社)

你符合退費資格嗎？精神航空不當收隨身行李費 825萬元和解

2023-08-27 22:04
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光。(本報系資料照)

台方宣布9/1恢復中國團客訪台 初期每日限2000人

2023-08-24 09:52
圖為機艙示意圖。（圖／ingimage）

飛機上不要點茶或咖啡 前空服員曝超噁內幕：自己人也不敢喝

2023-08-27 01:10
一名前空服人員透露8個搭飛機小訣竅，可輕鬆省錢、免費升級。示意圖。（ingimage）

搭飛機貴又不滿意？空姐分享省錢、免費升級8技巧

2023-08-30 20:05
加拿大托菲諾最被世人讚揚的是它得天獨厚的衝浪環境。（美聯社）

杜魯多最愛度假地 加拿大托菲諾山海秘境很療癒

2023-08-25 09:43
疫情過後，許多人選擇赴日旅遊。情境示意圖。 （美聯社）

外國遊客超NG 日本店家不忍了直接點名 公告6大不禮貌行為

2023-08-23 05:49

超人氣

更多 >
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
午睡對健康好嗎？你該知道的5件事

午睡對健康好嗎？你該知道的5件事