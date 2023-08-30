旅遊熱潮不退 本周末勞動節連假逾1400萬人將搭機出遊

美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊。（路透）

美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節 連假搭機出遊，9月1日的人潮將最多，建議提早抵達機場並保持耐心。調查也顯示，超過20%美國人打算在未來半年出國旅遊，創新高。

美國今年勞動節在9月4日周一，因而本周末為勞動節連假。MarketWatch報導，運輸安全管理局預期，9月1日將有近300萬名旅客在機場安檢點。該機構預期，今年的勞動節連假一直到9月6日止，航空旅客量將比去年同期增加11%。

運輸安全管理局指出，今年夏季的旅客量比2019年夏季（新冠疫情 爆發前）還多，「成為歷來最繁忙的夏季旅遊季」。夏季旅遊熱潮也使機票價格居高不下。

不過，旅遊熱潮至少短期不會結束。美國經濟研究聯合會（Conference Board）29日發布的調查顯示，8月有21.8%美國人計劃在未來六個月出國旅遊，比率高於6月的17.7%，也是該機構1978年起每隔一個月調查美國家庭旅遊意向以來的最高。

調查也顯示，24%美國人計劃未來六個月搭機旅行，比率是2020年3月新冠疫情爆發以來次高，45.9%的美國人有任何形式的度假計畫，一樣是2020年以來次高。