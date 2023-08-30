我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙鎚殺案兇嫌再出庭 被控二級謀殺 不得交保

新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫

旅遊熱潮不退 本周末勞動節連假逾1400萬人將搭機出遊

編譯簡國帆／綜合外電
美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊。（路透）
美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊。（路透）

美國運輸安全管理局（TSA）預期，超過1,400萬人都將在本周末的勞動節連假搭機出遊，9月1日的人潮將最多，建議提早抵達機場並保持耐心。調查也顯示，超過20%美國人打算在未來半年出國旅遊，創新高。

美國今年勞動節在9月4日周一，因而本周末為勞動節連假。MarketWatch報導，運輸安全管理局預期，9月1日將有近300萬名旅客在機場安檢點。該機構預期，今年的勞動節連假一直到9月6日止，航空旅客量將比去年同期增加11%。

運輸安全管理局指出，今年夏季的旅客量比2019年夏季（新冠疫情爆發前）還多，「成為歷來最繁忙的夏季旅遊季」。夏季旅遊熱潮也使機票價格居高不下。

不過，旅遊熱潮至少短期不會結束。美國經濟研究聯合會（Conference Board）29日發布的調查顯示，8月有21.8%美國人計劃在未來六個月出國旅遊，比率高於6月的17.7%，也是該機構1978年起每隔一個月調查美國家庭旅遊意向以來的最高。

調查也顯示，24%美國人計劃未來六個月搭機旅行，比率是2020年3月新冠疫情爆發以來次高，45.9%的美國人有任何形式的度假計畫，一樣是2020年以來次高。

勞動節 疫情

上一則

多州通過LGBTQ相關法律 加拿大發布旅遊警告

延伸閱讀

勞工節長周末到 明起交通繁忙 預料110萬人來往LAX

勞工節長周末到 明起交通繁忙 預料110萬人來往LAX
台積電亞利桑那州建廠爭議 美國勞工抱怨管理差

台積電亞利桑那州建廠爭議 美國勞工抱怨管理差
台星帶藥品赴日遭機場海關扣留9小時 網轟「丟臉丟到國外」

台星帶藥品赴日遭機場海關扣留9小時 網轟「丟臉丟到國外」
俄羅斯西北部機場遭15架無人機攻擊 4架IL-76運輸機受損

俄羅斯西北部機場遭15架無人機攻擊 4架IL-76運輸機受損

熱門新聞

精神航空被控對第三方購票的乘客，設置隨身行李收費陷阱，遭乘客集體提告並求償，航空公司同意支付825萬元賠償金與乘客達成和解。(美聯社)

你符合退費資格嗎？精神航空不當收隨身行李費 825萬元和解

2023-08-27 22:04
國際航班機票價格比起疫前大幅飆升，尤其是美國來往亞洲航線。（美聯社）

人員短缺、燃油變貴 暑假美國來往亞洲機票較疫前大漲近60%

2023-08-22 20:24
台灣宣布自9月1日起恢復第3地中國旅客赴台觀光。(本報系資料照)

台方宣布9/1恢復中國團客訪台 初期每日限2000人

2023-08-24 09:52
疫情過後，許多人選擇赴日旅遊。情境示意圖。 （美聯社）

外國遊客超NG 日本店家不忍了直接點名 公告6大不禮貌行為

2023-08-23 05:49
圖為機艙示意圖。（圖／ingimage）

飛機上不要點茶或咖啡 前空服員曝超噁內幕：自己人也不敢喝

2023-08-27 01:10
加拿大托菲諾最被世人讚揚的是它得天獨厚的衝浪環境。（美聯社）

杜魯多最愛度假地 加拿大托菲諾山海秘境很療癒

2023-08-25 09:43

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭