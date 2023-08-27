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你符合退費資格嗎？精神航空不當收隨身行李費 825萬元和解

編譯俞仲慈／綜合27日電
精神航空被控對第三方購票的乘客，設置隨身行李收費陷阱，遭乘客集體提告並求償，航空公司同意支付825萬元賠償金與乘客達成和解。(美聯社)
精神航空被控對第三方購票的乘客，設置隨身行李收費陷阱，遭乘客集體提告並求償，航空公司同意支付825萬元賠償金與乘客達成和解。(美聯社)

據國家廣播(NBC)新聞報導，廉價航空「精神航空」(Spirit Airlines)被控對第三方購票的乘客，設置隨身行李收費陷阱，遭乘客集體提告並求償，精神航空同意支付825萬元賠償金與乘客達成和解。

據了解，精神航空因為對透過第三方平台購票的乘客，額外收取隨身行李費，引起乘客不滿，在2017年集體向法院提告求償。根據原告律師日前向聯邦法院提交的和解書，主張和解內容「代表公平的妥協」，要求法院批准。

和解對象為2011年8月至2017年5月期間，首次透過Expedia、Travelocity、Kiwi、Cheap Oair、Cheap Tickets以及BookIt等網路平台預訂精神航空機票的旅客，每人可獲得至多票價75%退費，不過具體退費金額可能更少，因為根據和解書內容顯示，精神航空支付的825萬元賠償金還包括律師費在內。

1980年成立的精神航空是國內一家廉價航空，主要經營加勒比海和拉丁美洲定期國際航線，截止2022年，精神航空是國際航空公司評鑑機構Skytrax評價最差的航空公司之一，僅有三顆星，甚至是Skytrax唯一曾獲得兩顆星的航空公司。

據了解，精神航空基於成本考量，依靠向乘客收取額外費用，來填補低廉的基本票價。

根據2017年訴狀，原告指控精神航空在旅遊網站不實宣傳，以低價吸引乘客購票，並刻意隱瞞在辦理登機手續時，必須額外支付隨身行李費用的規定，並指控收取的隨身行李費有時相當於一張機票價格，乘客原本向精神航空要求1億元懲罰性賠償，但在後來的訴狀中撤銷此要求。

精神航空A320型客機。 (美聯社)
精神航空A320型客機。 (美聯社)

廉價航空 航線

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