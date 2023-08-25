杜魯多最愛度假地 加拿大托菲諾山海秘境很療癒

加拿大托菲諾最被世人讚揚的是它得天獨厚的衝浪環境。（美聯社）

加拿大 總理杜魯多 擔任總理以來，幾乎年年都到卑詩省溫哥華島上的托菲諾度假。這個美麗小鎮是著名的衝浪和賞鯨勝地，去年被「時代雜誌」評為2022年全球最佳旅遊地之一。

杜魯多（Justin Trudeau）堪稱托菲諾（Tofino）最佳代言人，因為他很喜歡在托菲諾衝浪，也會熱情和當地民眾互動。2016年他還在當地一對新人的婚禮上意外入鏡，掀起一陣熱議。

熟悉托菲諾美景與美食的旅遊公司「樂遊人」總經理郭冠亨說：「多數遊客都認識加拿大西岸的溫哥華和維多利亞（Victoria），托菲諾堪稱是『秘境』，很值得探索。」

托菲諾位於卑詩省溫哥華島西海岸，遊客必須先從溫哥華搭渡輪到維多利亞或是那奈摩（Nanaimo），然後再沿著4號公路往西，大約要開車4至5個小時才能抵達。

儘管路途有些耗時辛苦，但蜿蜒山路加上絕美海岸，是一條令人難忘的自駕遊路線。

托菲諾最被世人讚揚的是它得天獨厚的衝浪環境。它擁有全年可衝浪的多個海灘，包括考克斯灣（Cox Bay）、切斯特曼海灘（Chesterman Beach）和長灘（Long Beach）等都非常有名氣。

郭冠亨說：「衝浪初學者可以在當地參加課程學習。托菲諾的衝浪體驗很棒，有些海灘浪潮平穩，有些海灘驚險刺激，多樣化的體驗，難怪吸引許多像總理杜魯多一樣的追浪者不斷重遊。」

不衝浪也沒關係，看海浪本身就是一種美好的享受。郭冠亨說：「尤其是冬天的托菲諾，常會出現波濤大浪，看著浪拍打在岸礁上，很有療癒感。」

「時代雜誌」（TIME）文章點評托菲諾時也提到除了衝浪觀海外，當地是特拉奧基阿特原住民 （Tla-o-qui- aht）的傳統家園，一個被聯合國教科文組織列為世界遺產的社區。旅客可以在當地觀賞野生動物、森林漫步，體驗人與自然的聯繫。

「時代雜誌」也推薦在托菲諾體驗浮動桑拿（floating sauna），這個燃木雪松桑拿房位於保護區內的寧靜海灣中，只能坐船抵達。托菲諾的天然溫泉體驗也非常獨特，同樣是坐船才能抵達。

此外，旅客可從托菲諾坐船1個半小時或搭小飛機20分鐘抵達馬奎納海洋省立公園（Maquinna Marine Provincial Park），進入古老森林中即可發現7個由巨石繞成的天然溫泉池，7個池子自上而下溫度逐漸降低，最低一座溫泉池臨著一條小瀑布，站在瀑布下泡溫泉，不時有冰冷刺骨的太平洋海水湧入，冰火兩重天，野趣十足。

郭冠亨說，托菲諾適合各種年齡層一遊，「例如賞鯨、觀熊都是闔家同歡的活動，當地還開設夏令營，帶孩子認識海洋生態，是非常受歡迎的項目」。

他說，托菲諾有山有海，藍色、綠色相得益彰，是卑詩省自然美景的極致。當然，當地餐廳美食、星級酒店服務周全，走一趟盡享西海岸美食文化，絕對值得一遊。