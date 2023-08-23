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外國遊客超NG 日本店家不忍了直接點名 公告6大不禮貌行為

聯合新聞網／ 即時報導
疫情過後，許多人選擇赴日旅遊。情境示意圖。 （美聯社）
疫情過後，許多人選擇赴日旅遊。情境示意圖。 （美聯社）

疫情趨緩後，全球各地「報復性旅遊」人潮湧現，日本更成為不少人的首選。然而在拚賺觀光財的同時，對於日本商家來說，外國遊客湧入似乎也造成不少困擾。有日本店家就直接在門口貼出公告，點名外國遊客不禮貌，並列舉出6大項「NG行為」。

國外臉書粉專「Japan Moments」轉發了一張照片，並寫下「我們（遊客）正在毀掉日本嗎？!」。照片中顯示有店家在門口貼出公告，表示「外國人的諸多違規行為，已經對我們造成困擾」，店家也列出了六大項，指出都屬於不禮貌的行為。

在「六大NG行為」當中，店家列出的第一項，是遊客拿取商品之後改變主意不想購買，卻沒有將商品物歸原位，而是放到其他的貨架上。第二項是在還沒付錢購買商品之前，就拆開包裝。其餘則分別為進入店內時攜帶飲料和食物、在店裡亂丟垃圾以及商品沒有損壞卻要求退貨的行為。此外，可能曾遇到因語言不通而「找麻煩」的遊客，店家也說明多數店員不會說英文，所以請遊客提前準備好想購買的商品的照片，或是努力說日文。

照片一經分享，引來不少國外網友留言認同，表示「遺憾許多外國人不懂得尊重日本的文化或生活方式」、「很多都是基本的禮儀常識」、「這個公告應該也要出現在美國」、「這（公告）在任何國家、任何商店都適用」、「這些行為在任何商店都會被視為是不禮貌的」。

有日本店家在門口貼公告，點出許多外國遊客的失禮行為。（圖截自Japan Mome...
有日本店家在門口貼公告，點出許多外國遊客的失禮行為。（圖截自Japan Moments）

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