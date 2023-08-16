搭機慎選時間 旅遊專家揭「2時段」便宜又風險低

一項研究指出，旅客乘坐清晨和深夜航班所受到的干擾，通常會比下午或晚上的航班更少。情境示意圖。（圖／Ingimage）

疫情 趨緩加上暑假旺季，許多人熱衷於出國旅遊，然而你知道什麼時段的航班才是最省錢又不怕延誤的嗎？一項研究指出，旅客乘坐清晨和深夜航班所受到的干擾，通常會比下午或晚上的航班更少。

根據「太陽報」報導，理賠管理公司「AirHelp」的一項調查顯示，以早上5時至9時從英國和愛爾蘭起飛的定期航班為例，平均有43％的航班會受到干擾，並在上午10時至下午2時上升至55％。而一天之中最容易受到干擾的時段，則是晚上9時至10時之間，干擾率為66％，直到午夜過後才會再下降至56％。

「AirHelp」首席執行長帕夫利森（Tomasz Pawliszyn）指出，選擇尖峰時段的班次，將增加班機延誤和取消的風險，因為當天早上發生的任何意外，都會與下午和晚上的航班產生連鎖反應。而除了清晨航班外，他也建議乘客可搭乘深夜的班機，「因為這時受影響的風險往往會再次降低」。

機票交易網站「Going」創辦人凱斯（Scott Keyes）也解釋，早上航班之所以比其他時段班次更準時，是因為早上天氣通常更好，且基本上飛機已經抵達機場，若是其他時段，便可能要面臨入境航班被取消的風險。

旅客通常都希望能訂到最具成本效益的航班，經常搭乘飛機的格里夫（Zach Griff）便表示，會帶著孩子度假的家庭通常沒辦法搭太早的飛機，能搭清晨航班的只有那些不介意凌晨4時或更早起床的人，因此第一趟航班通常是最便宜的，且較有機會能獲得好座位，「航空公司知道這一點，現實情況往往反映在票價上」。