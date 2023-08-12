印度觀光客疫後反彈 賺進169億美元

印度國際觀光客於2022年強勁反彈，達到619萬人次。（歐新社）

印度 國際觀光 客於2022年強勁反彈，達到619萬人次，較前一年激增305.4%，賺進169億美元，以美國、孟加拉與英國為前3大國際觀光客源。

印度觀光部最近公布的報告顯示，2022年抵境國際觀光客估計為印度帶進169億美元的收入，年成長率92.4%。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，2020年與2021年造訪印度的國際觀光客，分別只有274萬人次和152萬人次，遠低於2019年的1009萬人次。

根據報告，美國是印度2022年最大國際觀光客源，達137萬3817人次，占國際觀光客總人次的22.19%；其次是孟加拉，125萬5960人次，佔20.29%；英國位居第3，61萬7768人次，佔9.98%。

排名前10的其他觀光客源依序為澳洲、加拿大、斯里蘭卡、尼泊爾、德國、新加坡 與馬來西亞。

旅遊業人士認為，孟加拉之所以能在印度國際觀光客排行榜中名列前茅，是因為許多國家並未在孟加拉設立使領館，迫使孟加拉公民必須前來印度辦理前往這些國家的簽證。此外，孟加拉人前來印度做醫療旅遊，也是原因之一。

就入境關口而言，前5名依序是德里機場、孟買機場、印孟陸地邊界管制站、清奈機場以及班加羅爾機場。

毫無意外，泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）是最受國際觀光客青睞的印度景點，造訪人次將近33萬，隨後為阿格拉堡（Agra Fort）和勝利宮（Fatehpur Sikri）；3個景點都位於北印度的阿格拉市。

印度觀光部報告並未列出10名以外的國家或地區，但根據台灣觀光局統計，2022年造訪印度的台灣人為242人次，造訪台灣的印度人則有9390人次；疫情爆發前，造訪印度的台灣人將近1萬2000人次，造訪台灣的印度人多達4萬353人次。

另一方面，報告稱，有將近211萬人次的印度人於2022年出國旅遊，較前一年成長146.67%，以阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、美國、新加坡、泰國、英國、卡達、科威特、加拿大和阿曼為前10大旅遊目的地。

印度於2002年推出「不可思議的印度」（Incredible !ndia）旅遊品牌，以驚嘆號（!）取代India中的I，一直沿用迄今。