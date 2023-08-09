我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加「冰河壩」潰堤 首府洪災沖走2棟房

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

舉世最大郵輪海洋標誌號 2024年啟航預告產業復甦

中央社土爾庫9日綜合外電報導
為美國跨國郵輪企業「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）打造的新郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）接近完工，預計明年1月首航。（截取自皇家加勒比遊輪公司官網）
為美國跨國郵輪企業「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）打造的新郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）接近完工，預計明年1月首航。（截取自皇家加勒比遊輪公司官網）

在COVID-19疫情導致豪華客輪旅遊乏人問津多時後，郵輪旅行訂位已見復甦趨勢，打造全球最大郵輪的芬蘭一座造船廠，正為這艘噸位約為鐵達尼號5倍的巨無霸新船進行最後修飾。

位於芬蘭西南部土爾庫（Turku）的這家造船廠，為美國跨國郵輪企業「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）打造的新郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）接近完工，預計明年1月首航。

法新社報導，麥爾土爾庫（Meyer Turku）造船廠執行長麥爾（Tim Meyer）表示：「就我們所知，這艘船截至今天是全球最大的郵輪。」

雖然有人認為它會產生巨大的「氣候足跡」（climate footprint），因此把這艘郵輪貼上「龐大怪物」的標籤，但是將尖端工藝整合進這座移動水上樂園委實令許多人嘆為觀止，甚至為此蜂湧購票。

海洋標誌號雖然是艘船，但其實更像一座村莊，這艘巨輪上頭有色彩艷麗的水上樂園、20層甲板，可以搭載近1萬人。

位在船頭部位的巨大玻璃圓頂是這艘新船與眾不同的特色，2021年開始打造後，它今年6月已進行試航。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創郵輪產業，能否復甦引起各界疑慮。但各家郵輪公司確實看到遊客回籠。

國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）預測，今年郵輪乘客數會超過疫情前的規模，達到3150萬人次。

麥爾指出：「防疫限制措施解除後，形勢已見緩和，我們看到巿場正強勢回歸。」

長約365公尺的海洋標誌號噸位約有25萬800噸，是已沉沒海底知名郵輪「鐵達尼號」（Titanic）的5倍。海洋標誌號將超越皇家加勒比遊輪公司現役旗艦「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas），成為舉世最大郵輪。

郵輪 疫情 皇家

上一則

疫情後旅遊潮火熱 機票、飯店高價可能延續至明年

延伸閱讀

疫情後旅遊潮火熱 機票、飯店高價可能延續至明年

疫情後旅遊潮火熱 機票、飯店高價可能延續至明年
諾羅病毒肆虐郵輪 今年上半年創十年新高

諾羅病毒肆虐郵輪 今年上半年創十年新高
鐵達尼號五倍噸位 世界最大郵輪明年元月首航

鐵達尼號五倍噸位 世界最大郵輪明年元月首航
阿姆斯特丹「受夠了」 為這些原因關郵輪碼頭

阿姆斯特丹「受夠了」 為這些原因關郵輪碼頭

熱門新聞

一名空姐揭露航空業「隱藏規則」，針對班機延誤的情況提供相應建議。（Getty Images）

空姐曝航空業「隱藏規則」 籲搭機前準備1類物品最保險

2023-08-02 18:30
聯邦運輸安全局(TSA)推出全新機場掃描設備，讓乘客接受安檢時不需將筆記型電腦等隨身物品取出，但乘客指新儀器讓安檢等待時間更長。(記者張宏／攝影)

機場安檢新機「免拿出隨身物」 旅客抱怨：反而等更久

2023-08-01 22:47
一名網友看到小偷在歐洲地鐵上公然行竊的影片，詢問網友該如何避免。（示意圖／ingimage）

「小偷多且厲害」 歐洲旅遊怎防？網：切忌遊客星星眼

2023-08-02 02:58
蒙古總理奧雲額爾登（左）和美國副總統賀錦麗周三在華盛頓會面。(美聯社)

美國、蒙古簽「開放天空」民航協議 明年將有直飛航班

2023-08-02 22:00
秋田駒紅葉。（仙北市観光課提供）

秋天旅日 秋田縣仙北市賞紅葉 「乳頭溫泉」成最受歡迎秘湯景點

2023-08-06 19:27
日本最高辦公大樓「麻布台之丘森JP塔」揭幕。(新華社)

日本第一高樓 麻布台之丘森JP塔揭幕

2023-08-08 13:03

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有