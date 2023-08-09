舉世最大郵輪海洋標誌號 2024年啟航預告產業復甦

為美國跨國郵輪企業「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）打造的新郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）接近完工，預計明年1月首航。（截取自皇家加勒比遊輪公司官網）

在COVID-19疫情 導致豪華客輪旅遊乏人問津多時後，郵輪 旅行訂位已見復甦趨勢，打造全球最大郵輪的芬蘭一座造船廠，正為這艘噸位約為鐵達尼號5倍的巨無霸新船進行最後修飾。

位於芬蘭西南部土爾庫（Turku）的這家造船廠，為美國跨國郵輪企業「皇家 加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）打造的新郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）接近完工，預計明年1月首航。

法新社報導，麥爾土爾庫（Meyer Turku）造船廠執行長麥爾（Tim Meyer）表示：「就我們所知，這艘船截至今天是全球最大的郵輪。」

雖然有人認為它會產生巨大的「氣候足跡」（climate footprint），因此把這艘郵輪貼上「龐大怪物」的標籤，但是將尖端工藝整合進這座移動水上樂園委實令許多人嘆為觀止，甚至為此蜂湧購票。

海洋標誌號雖然是艘船，但其實更像一座村莊，這艘巨輪上頭有色彩艷麗的水上樂園、20層甲板，可以搭載近1萬人。

位在船頭部位的巨大玻璃圓頂是這艘新船與眾不同的特色，2021年開始打造後，它今年6月已進行試航。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創郵輪產業，能否復甦引起各界疑慮。但各家郵輪公司確實看到遊客回籠。

國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）預測，今年郵輪乘客數會超過疫情前的規模，達到3150萬人次。

麥爾指出：「防疫限制措施解除後，形勢已見緩和，我們看到巿場正強勢回歸。」

長約365公尺的海洋標誌號噸位約有25萬800噸，是已沉沒海底知名郵輪「鐵達尼號」（Titanic）的5倍。海洋標誌號將超越皇家加勒比遊輪公司現役旗艦「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas），成為舉世最大郵輪。