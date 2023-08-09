疫情後旅遊潮火熱 機票、飯店高價可能延續至明年

疫後掀起的「報復性旅遊」熱潮未歇，帶動旅遊業者業績火熱。(美聯社)

儘管經濟展望不明，家庭儲蓄不斷減少，但新冠大流行後的旅遊熱潮以及隨之而來的高票價直到明年都還沒有放緩的跡象。

路透報導，儘管不清楚這股疫後「報復性旅遊」會持續多久，但航空公司、飯店和分析師表示，消費者仍把旅遊視為優先事項，而非像往年一樣「可有可無」。

根據國際航空運輸協會的數據，今年的國際旅行已恢復至疫前水準的90%左右。儘管氣溫飆升，但是赴南歐的遊客是引領這波回升的主力，其中包括大批飛往海外的美國遊客。

顧問公司L.E.K. Consulting高級合夥人Dan McKone表示：「在新冠疫情 之後，許多人重新設定其人生的優先事項，捨得花大錢旅遊。」

旅遊科技公司Amadeus最近在英國、法國、美國、德國 和新加坡 進行了一項抽樣調查，其結果顯示，47%的受訪者表示，國際旅遊是其2023年和2024年可自由支配支出中優先考慮的類別，而去年只有42%的受訪者這樣認為。

這些趨勢提升了旅遊公司的上季獲利。皇家加勒比等郵輪運營業者在最近幾周公布了創紀錄的業績。訂房網站Booking Holdings和Airbnb上季營收分別成長27%和18%。航空業者達美航空、飯店巨擘萬豪國際都預測未來需求強勁。

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，年底前的預訂量目前已超過疫情前水準的90%，夏季旺季將持續到10月。美國聯合航空公司今年秋季將增加飛往馬尼拉、香港、台北和東京的航班，擴大太平洋地區的航線覆蓋範圍。

穆迪投資者服務公司8日表示，總體而言，預期2023年全球客運需求年比成長22%，2024年成長6%。自疫情以來，機票價格在某些情況下已經上漲了兩位數，但不太可能大跌。