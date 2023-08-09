我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

疫情後旅遊潮火熱 機票、飯店高價可能延續至明年

編譯葉亭均／綜合外電
疫後掀起的「報復性旅遊」熱潮未歇，帶動旅遊業者業績火熱。(美聯社)
疫後掀起的「報復性旅遊」熱潮未歇，帶動旅遊業者業績火熱。(美聯社)

儘管經濟展望不明，家庭儲蓄不斷減少，但新冠大流行後的旅遊熱潮以及隨之而來的高票價直到明年都還沒有放緩的跡象。

路透報導，儘管不清楚這股疫後「報復性旅遊」會持續多久，但航空公司、飯店和分析師表示，消費者仍把旅遊視為優先事項，而非像往年一樣「可有可無」。

根據國際航空運輸協會的數據，今年的國際旅行已恢復至疫前水準的90%左右。儘管氣溫飆升，但是赴南歐的遊客是引領這波回升的主力，其中包括大批飛往海外的美國遊客。

顧問公司L.E.K. Consulting高級合夥人Dan McKone表示：「在新冠疫情之後，許多人重新設定其人生的優先事項，捨得花大錢旅遊。」

旅遊科技公司Amadeus最近在英國、法國、美國、德國新加坡進行了一項抽樣調查，其結果顯示，47%的受訪者表示，國際旅遊是其2023年和2024年可自由支配支出中優先考慮的類別，而去年只有42%的受訪者這樣認為。

這些趨勢提升了旅遊公司的上季獲利。皇家加勒比等郵輪運營業者在最近幾周公布了創紀錄的業績。訂房網站Booking Holdings和Airbnb上季營收分別成長27%和18%。航空業者達美航空、飯店巨擘萬豪國際都預測未來需求強勁。

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，年底前的預訂量目前已超過疫情前水準的90%，夏季旺季將持續到10月。美國聯合航空公司今年秋季將增加飛往馬尼拉、香港、台北和東京的航班，擴大太平洋地區的航線覆蓋範圍。

穆迪投資者服務公司8日表示，總體而言，預期2023年全球客運需求年比成長22%，2024年成長6%。自疫情以來，機票價格在某些情況下已經上漲了兩位數，但不太可能大跌。

疫情 德國 新加坡

上一則

去日本「這一地」旅遊穿花襯衫會惹麻煩？網曝真相

延伸閱讀

TFBOYS開唱帶旺 西安狂撈4億元旅遊財

TFBOYS開唱帶旺 西安狂撈4億元旅遊財
TFBOYS帶旺西安？「十年之約」帶動5700萬美元收入

TFBOYS帶旺西安？「十年之約」帶動5700萬美元收入
熱浪影響旅遊：機艙如烤箱 工人需頻繁休息 飛機減重才能飛

熱浪影響旅遊：機艙如烤箱 工人需頻繁休息 飛機減重才能飛
工人需休息、飛機要減重 熱浪考驗航空業旅遊旺季

工人需休息、飛機要減重 熱浪考驗航空業旅遊旺季

熱門新聞

一名空姐揭露航空業「隱藏規則」，針對班機延誤的情況提供相應建議。（Getty Images）

空姐曝航空業「隱藏規則」 籲搭機前準備1類物品最保險

2023-08-02 18:30
聯邦運輸安全局(TSA)推出全新機場掃描設備，讓乘客接受安檢時不需將筆記型電腦等隨身物品取出，但乘客指新儀器讓安檢等待時間更長。(記者張宏／攝影)

機場安檢新機「免拿出隨身物」 旅客抱怨：反而等更久

2023-08-01 22:47
一名網友看到小偷在歐洲地鐵上公然行竊的影片，詢問網友該如何避免。（示意圖／ingimage）

「小偷多且厲害」 歐洲旅遊怎防？網：切忌遊客星星眼

2023-08-02 02:58
蒙古總理奧雲額爾登（左）和美國副總統賀錦麗周三在華盛頓會面。(美聯社)

美國、蒙古簽「開放天空」民航協議 明年將有直飛航班

2023-08-02 22:00
秋田駒紅葉。（仙北市観光課提供）

秋天旅日 秋田縣仙北市賞紅葉 「乳頭溫泉」成最受歡迎秘湯景點

2023-08-06 19:27
日本最高辦公大樓「麻布台之丘森JP塔」揭幕。(新華社)

日本第一高樓 麻布台之丘森JP塔揭幕

2023-08-08 13:03

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」