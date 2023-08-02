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「小偷多且厲害」 歐洲旅遊怎防？網：切忌遊客星星眼

聯合新聞網／即時報導
一名網友看到小偷在歐洲地鐵上公然行竊的影片，詢問網友該如何避免。（示意圖／ingimage）
一名網友看到小偷在歐洲地鐵上公然行竊的影片，詢問網友該如何避免。（示意圖／ingimage）

自從疫情趨緩逐漸解封後，民眾紛紛向國外跑，其中便有許多人選擇到歐洲旅遊。到歐洲旅遊固然令人嚮往，不過一定要特別小心當地氾濫的小偷、扒手，他們往往能在不經意間順走你的錢財。一名網友發文分享自己在Instagram看到一段小偷在米蘭的地鐵上公然行竊，發現小偷通常是成群結隊的，讓他好奇發問「有什麼方法可避免？」

該名網友在FB社團「歐洲自由行全攻略」發文分享，他在Instagram上看到一段影片，發現小偷不只三五成群，而是到處都是，他們會在手臂上掛一件外套，等到電車開門時擠進去，透過肢體碰撞趁機偷乘客錢包，並以手上的外套遮擋，另一名同夥則是擋住門，待同伴竊取成功便能直接下電車落跑，不過錄製影片的作者擋住門口，讓他們的計畫落空，也阻止了一場盜竊行為。

原PO轉發了這則影片後，網友也在留言區分享如何避免，「手中有拿外套的離遠一點」、「最後一個上車，列車到站停靠後，快步移動到另外一個門上車」、「盡量坐車頭車尾」、「擺臭臉，務必像當地厭世上班族一樣，切勿四處張望或帶著充滿星星的遊客眼神」、「穿釣魚式背心比較貼身，把重要的物品盡量放在內袋裡」。

也有網友分享自己曾經被偷的經歷，「我在維也納也有慘痛的經驗，在地鐵上一群人圍上來，假借問站別，東扯西扯一堆，轉移你的注意力就被偷了」、「我只中招過兩次，一次是在拿坡里，那是機車搶匪，騎機車經過你旁邊把你的側背背包搶走，第二次是巴塞隆納吧，我兒子們還在坐推車，媽媽包掛在推車上，因為裡面全是尿布跟濕紙巾、一兩瓶水奶，所以完全沒在顧，推車隨便放，我們看到店就進去逛，果然在步行街中招」。

地鐵 疫情 釣魚

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