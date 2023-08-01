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機場安檢新機「免拿出隨身物」 旅客抱怨：反而等更久

編譯尤寶琪／綜合1日電
聯邦運輸安全局(TSA)推出全新機場掃描設備，讓乘客接受安檢時不需將筆記型電腦等隨身物品取出，但乘客指新儀器讓安檢等待時間更長。(記者張宏／攝影)
聯邦運輸安全局(TSA)推出全新機場掃描設備，讓乘客接受安檢時不需將筆記型電腦等隨身物品取出，但乘客指新儀器讓安檢等待時間更長。(記者張宏／攝影)

聯邦運輸安全局(TSA)推出全新機場掃描設備，讓乘客接受安檢時不需將筆記型電腦等隨身物品取出，但乘客反抱怨，新儀器讓安檢等待時間更長。

TSA表示，新的電腦斷層(CT)掃描儀器讓機場安檢變得更強大且快捷，不是讓安檢排隊等待時間變長的主因；現在美國228個機場都已經配備了新的CT掃瞄儀，可以迅速創造出行李內容3D圖像，減少對行李進行額外搜查的旅客數量；安檢等待時間變長，是因為旅客在花時間重新學習適應新機器，把所有隨身物品放入寬而扁平的箱子中，而不是直接將行李放在傳送帶上。

TSA局長佩柯斯克(David Pekoske)表示，新掃瞄儀器一就緒，就會立刻安裝使用。

當行李進入儀器後，CT掃描儀會建立行李的3D圖像；工作人員可以旋轉圖像進行更徹底的檢查，而不是把乘客叫到一邊打開行李檢查；TSA官員指出，雖然新CT掃瞄儀的圖像生成和分析可能比舊款X光機更耗時，但並沒有改變整體等待時間。

「TSA在學習這項新技術過程中的學習曲線很曲折，」丹佛大都會州立學院(Metropolitan State University of Denver)航空安全教授普萊斯(Jeffrey Price)表示，「員工從掃描中收到更多資訊，這也代表他們得重新學習如何分析圖像。」

TSA其實是有監控安檢站的等待時間，並訂定預檢時間應為10分鐘，實際通過安檢掃描通道的時間，則應該在30分鐘或更少；TSA指出，目前等待時間仍在範圍內。

更新掃描儀是TSA耗資3億4100萬元給機場升級計畫的一部分，目前共用有近750部掃描隨身行李的儀器，今年迄今已安裝了180台，目標是讓乘客可以不用將筆記型電腦和某些液體放，從行李中拿出來。

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