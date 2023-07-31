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遊布拉格如沉浸整座世界遺產城市 交通票券親民

中央社／台北30日電
位於捷克首都布拉格的「查理大橋」已屹立近700年，這座古老石橋約500餘公尺長，東西兩端各有一座哥德式橋塔，巴洛克風格的雕塑沿橋身兩側佇立，有如一座露天藝廊。（中央社）
位於捷克首都布拉格的「查理大橋」已屹立近700年，這座古老石橋約500餘公尺長，東西兩端各有一座哥德式橋塔，巴洛克風格的雕塑沿橋身兩側佇立，有如一座露天藝廊。（中央社）

遊布拉格彷彿沉浸在整座世界遺產城市，隨處可見數百年的建築，親民的交通票券、多樣的交通工具，讓觀光客可以自在暢遊。

捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任巴士杰（Štěpán Pavlík）用中文熱情地介紹這座未曾在歷史戰火中受破壞的城市，他歡迎更多台灣民眾到捷克旅遊。

巴士杰指出，布拉格位置在歐洲的心臟，很多中世紀就存有建築仍保留完整，無論是羅馬式、哥德式、文藝復興、巴洛克、新文藝復興都看得到，來到布拉格，就像走進整座世界遺產城市。

布拉格被喻為百塔之城，隨處可見尖塔及紅瓦建物，有人形容在布拉格看到的尖塔，就像在台灣看到的超商一樣多。

查理大橋是已屹立近700年的古老石橋，約500公尺長，東西兩端各有一座哥德式橋塔，巴洛克風格的雕塑沿兩側佇立，有如一座露天藝廊，除了在橋上漫步，也可搭觀光遊船遊伏爾塔瓦河，從查理大橋穿過。

布拉格最古老的舊城廣場，自中世紀起就是歐洲最繁榮的貿易市集，市政廳牆上的天文鐘建於15世紀，是世界上第3古老的天文鐘，4個主要移動的圓盤，代表黃道12宮圓盤、老捷克時間表、太陽和月亮，每小時報時一次，耶穌的十二使徒像會從小窗上出現，總是吸引大量遊客駐足欣賞。

布拉格的大眾交通非常發達，路面上的輕軌電車密度高，地鐵、火車、公車班次也很多，自由行觀光客選擇24小時券可任意搭乘，費用120克朗。

布拉格有一種內為木造的老舊輕軌電車，已被改為觀光用途，其在週六、週日和假日運行，路線經過布拉格城區精華地帶，全日票300克朗，兒童、學生與敬老票200克朗，不與一般大眾運輸票通用，可一日內在各站隨時上下車，是遊布拉格另一種選擇。

巴士杰說，布拉格的交通票不只對短期觀光客便宜，一般民眾也可以買可搭多種運具的年票，整年才約新台幣3600元。

受通膨影響，目前捷克的汽油價格上漲很多，7月21日當地加油站顯示，95無鉛每公升38.9克朗，自由行還是搭大眾運輸最划算。

捷克首都布拉格最古老的舊城廣場，從中世紀起就是歐洲最繁榮的貿易市集，而市政廳牆上...
捷克首都布拉格最古老的舊城廣場，從中世紀起就是歐洲最繁榮的貿易市集，而市政廳牆上的天文鐘建於15世紀，每小時報時一次，耶穌12門徒像會從小窗上出現，每每吸引大量遊客駐足欣賞。（中央社）
捷克首都布拉格被喻為「百塔之城」，隨處可見尖塔及紅瓦建物，更有人形容在布拉格看到...
捷克首都布拉格被喻為「百塔之城」，隨處可見尖塔及紅瓦建物，更有人形容在布拉格看到的尖塔，就像在台灣看到的超商一樣多。（中央社）
捷克首都布拉格的大眾運輸體系非常發達，路面輕軌電車密度高，還有地鐵、火車、公車班...
捷克首都布拉格的大眾運輸體系非常發達，路面輕軌電車密度高，還有地鐵、火車、公車班次也很多，自由行觀光客若使用24小時券可任意搭乘，費用120克朗，非常划算。

觀光 世界遺產 超商

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