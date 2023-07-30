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睽違3年4個月 因亞洲航線復甦 成田機場6月迎2百萬國際線旅客

中央社／東京30日綜合外電報導
日本成田國際機場公司最新統計指出，今年6月國際線旅客逾201萬人，是COVID-19疫情爆發以來睽違3年4個月單月再破200萬人大關。圖為成田機場。（美聯社）
日本成田國際機場公司最新統計指出，今年6月國際線旅客逾201萬人，是COVID-19疫情爆發以來睽違3年4個月單月再破200萬人大關。圖為成田機場。（美聯社）

日本成田國際機場公司最新統計指出，今年6月國際線旅客逾201萬人，是COVID-19疫情爆發以來睽違3年4個月單月再破200萬人大關，原因是韓國、台灣、香港等亞洲航線航班復甦。

日本產經新聞報導，成田機場上一次單月國際線旅客超過200萬人，是在2020年2月的226萬5700人。

成田機場今年6月國際線旅客達201萬6748人，雖然是2022年同期約2.9倍，但若跟疫情爆發前的2019年6月相比，則減少了約3成。

成田機場今年6月國際線旅客中，外國旅客數即使在往來中國航線復甦緩慢的情況下，仍高達131萬6544人，是2022年同月近8倍，已恢復到2019年6月的約8成水準。

國際線旅客中的日本旅客數達41萬9508人，是2022年同月約2.3倍，但相比疫情爆發前的2019年6月減少了約6成。

另外，成田機場今年6月國際線起降航班數達1萬61架次，跟2022年同月相比增加約9成，是連續2個月航班數破萬。

另一方面，日本政府今年5月把COVID-19防疫等級調降為等同季節性流感，國內交通需求持續復甦，帶動國內線航班成長。成田機場今年6月國內線旅客數量，跟2022年同月相比增加約2成，達58萬5747人，回到僅比2019年6月減少約6%的水準。

日本 疫情 航線

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