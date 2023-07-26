我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／星國興起迷你健身房 10元1小時獨占空間

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

旅日遊客注意 JR Pass周遊券10月起漲價

編譯高詣軒／即時報導
日本東京上野地區街景。Getty Images
日本東京上野地區街景。Getty Images

日本JR集團26日宣布，限訪日外國遊客購買的乘車票券JR PASS將從10月1日起漲價，漲幅最高的包括供東北地區使用的「JR東日本鐵路周遊券」5日券，從一張2萬日圓（約143美元）漲至3萬日圓（約214美元），漲幅達一半。多款JR西日本周遊券票價也將同步調漲。

據JR東日本資料，10月的漲價至少影響6種票款：分別是供東北地區、長野和新潟地區、東日本和南北海道地區、東北和南北海道地區、東京廣域地區的JR鐵路周遊券，和用以往返東京成田機場的「N'EX東京去回車票」。

供長野、新潟地區使用的JR東日本鐵路周遊券（可用5日），將從1.8萬日圓（約128美元）調漲至2.7萬日圓（約193美元），漲幅亦達50%。3日券「JR東京廣域周遊券」則從1萬180日圓（約84美元）漲為1.5萬日圓（約107美元）。

至於6日券「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」和「JR東北・南北海道鐵路周遊券」，則分別漲為3.5萬日圓和3萬日圓（約250美元、214美元），漲幅都在2成多。「N'EX東京去回車票」則從4070日圓（約29美元）漲至5000日圓（約36美元），漲幅近4分之1。

另據中央社報導，JR西日本亦宣布，周遊票「JR西日本鐵路周遊券」、單程型的「西日本訪日觀光車票」，及部分與JR其他公司合作的共同商品，也都將自10月1日起調漲價格。

JR西日本資料指出，關西鐵路周遊券調漲200日圓至400日圓（約1.43美元到2.85美元），「關西廣域鐵路周遊券」則從1萬日圓（約71美元）調漲至1.2萬日圓（約86美元）。

「山陽＆山陰地區鐵路周遊券」從2萬日圓（約143美元）調漲到2.3萬日圓（約164美元）。JR西日本全地區鐵路周遊券，以及山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券，將從2.3萬日圓（約164美元）漲至2.6萬日圓（約185美元）。

連結關西機場的各路線HARUKA單程票，則從1200日圓（約8.56美元）起到1800日圓（約12.84美元）漲為1300日圓（約9.27美元）到2200日圓（約15.69美元）。

JR西日本指出，若9月底前於日本國外旅行社購買兌換券，或藉網路預約服務（JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION）預訂，10月起仍可按原票價使用。「關西廣域鐵路周遊券」等商品將廢除指定席搭乘次數限制，改為可無限次數搭乘。

日本 觀光

上一則

景色絕美 只能從水路抵達的三處國家公園露營區

延伸閱讀

紐約市熱島效應最嚴重地區揭曉 這兩群體成最大受害者

紐約市熱島效應最嚴重地區揭曉 這兩群體成最大受害者
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
不忍了 福原愛斷聯 江宏傑赴日開國際記者會討公道

不忍了 福原愛斷聯 江宏傑赴日開國際記者會討公道
女足世界盃／西班牙5比0痛宰尚比亞 和日本率先晉級16強

女足世界盃／西班牙5比0痛宰尚比亞 和日本率先晉級16強

熱門新聞

欲前往歐洲國家旅遊的美國公民，明年起須申請ETIAS才能前往。圖為今年7月法國聖米歇爾山的觀光人潮。(Getty Images)

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2023-07-25 16:15
示意圖，非新聞當事人。（圖／ingimage）

省10倍旅費 達人傳授「出國便宜機票」入手妙招必收藏

2023-07-21 04:14
護照。Image by cytis from Pixabay

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

2023-07-18 13:53
香港國際機場飛遇世界鉅賞今起在台開跑。（圖：香港機場管理局提供）

7.6萬張香港免費機票今起登記 網友：超順暢1分鐘完成

2023-07-25 03:26
行李箱久未使用，輪子恐存在破裂風險。示意圖。（取材自ingimage）

出國玩小心行李箱輪子「胎皮裂開」 她1妙招完美解決

2023-07-25 02:55
網友納悶究竟何時購入機票才最划算。（示意圖／ingimage）

什麼時候買機票最便宜？他認運氣差：早一天買卻貴一成

2023-07-26 02:55

超人氣

更多 >
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷