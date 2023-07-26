旅日遊客注意 JR Pass周遊券10月起漲價

日本東京上野地區街景。Getty Images

日本 JR集團26日宣布，限訪日外國遊客購買的乘車票券JR PASS將從10月1日起漲價，漲幅最高的包括供東北地區使用的「JR東日本鐵路周遊券」5日券，從一張2萬日圓（約143美元）漲至3萬日圓（約214美元），漲幅達一半。多款JR西日本周遊券票價也將同步調漲。

據JR東日本資料，10月的漲價至少影響6種票款：分別是供東北地區、長野和新潟地區、東日本和南北海道地區、東北和南北海道地區、東京廣域地區的JR鐵路周遊券，和用以往返東京成田機場的「N'EX東京去回車票」。

供長野、新潟地區使用的JR東日本鐵路周遊券（可用5日），將從1.8萬日圓（約128美元）調漲至2.7萬日圓（約193美元），漲幅亦達50%。3日券「JR東京廣域周遊券」則從1萬180日圓（約84美元）漲為1.5萬日圓（約107美元）。

至於6日券「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」和「JR東北・南北海道鐵路周遊券」，則分別漲為3.5萬日圓和3萬日圓（約250美元、214美元），漲幅都在2成多。「N'EX東京去回車票」則從4070日圓（約29美元）漲至5000日圓（約36美元），漲幅近4分之1。

另據中央社報導，JR西日本亦宣布，周遊票「JR西日本鐵路周遊券」、單程型的「西日本訪日觀光 車票」，及部分與JR其他公司合作的共同商品，也都將自10月1日起調漲價格。

JR西日本資料指出，關西鐵路周遊券調漲200日圓至400日圓（約1.43美元到2.85美元），「關西廣域鐵路周遊券」則從1萬日圓（約71美元）調漲至1.2萬日圓（約86美元）。

「山陽＆山陰地區鐵路周遊券」從2萬日圓（約143美元）調漲到2.3萬日圓（約164美元）。JR西日本全地區鐵路周遊券，以及山陽&山陰&北部九州地區鐵路周遊券，將從2.3萬日圓（約164美元）漲至2.6萬日圓（約185美元）。

連結關西機場的各路線HARUKA單程票，則從1200日圓（約8.56美元）起到1800日圓（約12.84美元）漲為1300日圓（約9.27美元）到2200日圓（約15.69美元）。

JR西日本指出，若9月底前於日本國外旅行社購買兌換券，或藉網路預約服務（JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION）預訂，10月起仍可按原票價使用。「關西廣域鐵路周遊券」等商品將廢除指定席搭乘次數限制，改為可無限次數搭乘。