2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

欲前往歐洲國家旅遊的美國公民，明年起須申請ETIAS才能前往。圖為今年7月法國聖米歇爾山的觀光人潮。(Getty Images)

從2024年開始，歐盟 委員會將對一項新的免簽證 計畫(European Travel Information and Authorisation System，簡稱ETIAS)收費。該計畫將要求所有可免簽證進入歐盟國家的非歐盟國家公民，在旅行前先獲得旅行許可才可進入歐盟。

旅客無論年齡大小，都需要申請ETIAS才能進入歐盟成員國。如果ETIAS未被批准，旅客將無法搭乘前往歐盟成員國的交通工具，包括飛機、輪船或車輛。

一旦獲准旅行，該授權將允許旅客在180天內於需要ETIAS的歐洲國家中最長停留90天，而且旅客在停留歐洲期間必須持有有效的ETIAS。

申請費用為7歐元(約7.74美元)，18歲以下或70歲以上的申請人可免除此項付款。申請表可到ETIA官網或手機應用程式(App )下載，所有申請過程皆須使用電子郵件。

歐盟官網提醒，雖然大多數申請都會在幾分鐘內獲得處理，但有些申請需要更長的時間，所以建議遊客提早辦理。

CBS新聞旅遊編輯格林伯格(Peter Greenberg)說：「大多數美國人──事實上，所有美國人──都不習慣這樣去歐洲，所以當政策開始實施後，我們可以想見屆時在登機門一定會出現很多意外。」