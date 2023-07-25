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出國玩小心行李箱輪子「胎皮裂開」 她1妙招完美解決

聯合新聞網／綜合報導
行李箱久未使用，輪子恐存在破裂風險。示意圖。（取材自ingimage）
行李箱久未使用，輪子恐存在破裂風險。示意圖。（取材自ingimage）

疫情爆發至今已逐漸趨緩，許多民眾紛紛抓準時機出國玩，若行李箱長時間未使用，再次使用時便要注意了，因為行李箱的輪胎皮可能存在破裂的風險。日前一名網友發文分享在旅行時行李箱輪胎皮破裂的解決方法，收到一片好評。

網友發文表示，由於太久沒出國，在機場內看到有不少旅客的行李箱輪子爆開，導致機場地板「屍骸遍野」，她也慶幸還好自己的輪子是到目的地才稍微破裂。不過輪子破掉後，輪胎皮屑掉滿地又髒又難清，因此網友靈機一動，將輪子用保鮮膜包住，既不用擔心沿路掉輪胎皮屑，也不用再一個個輪子清潔、擦拭，日後不使用行李箱時也能以相同方法包住輪子後直接收納，方便又省力。

貼文一出，吸引不少人分享自己的超糗經驗，「真的，太久沒有出國，我也是要回國時在大阪機場看到碎片才知道慘了，幸好還能拖到回國」、「上禮拜出國，去時少一顆輪子，回來又少一顆，結論是行李箱不要買太貴的」「我以為只有我這樣欸，拖著拖著輪皮就沒了，聲音超大聲好尷尬」。

也有許多人分享自己的獨門妙計，「如果一直都沒有使用，幾個月要拿出來推一推，擠壓出PU裡的空氣，輪子壽命會更長一點，一直放著不用氧化速度會比較快，如果發現輪子有點反白就是快壞了，建議換掉再出門」、「輪子不用換了，拿來收納棉被衣服等等，直接買新的」、「我是貼電工膠布也很好用，寬度跟輪子差不多，黏性也很強，不會影響輪子滾動」。

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