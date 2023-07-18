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世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

編譯周辰陽／即時報導
護照。Image by cytis from Pixabay
護照。Image by cytis from Pixabay

每日郵報報導，日本5年來第一次不再擁有世界上最強大的護照。在最新的全球排名中，新加坡護照以能夠免簽訪問192個目的地而獨佔榜首，台灣則排在第31名。

根據恒理護照指數（Henley Passport Index）排名，德國、義大利與西班牙以免簽入境190個目的地而向上排到第二名。去年的冠軍日本跌到了第3名，跟奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓與瑞典等6個國家並列。這七個國家的公民毋需事先申請簽證就可以出發前往189個目的地。

台灣以144個目的地免簽，與澳門跟巴拿並列第31。香港跟安道爾以170個目的地免簽排在第17，中國大陸和玻利維亞則以80個目的地免簽列於第63名。

美國護照持續了至今近10年的下滑，進一步跌了2名，以免簽入境184個目的排在第8。據報導，英國與美國護照在2014年一起登上恒理護照指數的榜首，但此後基本上一直處於向下的趨勢。墊底三國分別是阿富汗、伊拉克和敘利亞，分別只能免簽進入27、29、30個目的地。

根據報導，恒理護照指數是基於國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）的獨家數據得出，並分析了護照持有人免事前簽證就可以進入多少個國家。

恒理護照指數概念發明人、全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）董事長凱林博士（Dr. Christian H. Kaelin）表示，全世界只有8個國家在今日擁有比10年前更少的免簽證入境待遇，而其他國家則在確保自家公民取得更大的旅行自由度上取得更多的成功。

每日郵報報導，根據最新的恒理護照指數排名，日本5年來第一次不再擁有世界上最強大的...
每日郵報報導，根據最新的恒理護照指數排名，日本5年來第一次不再擁有世界上最強大的護照，改由新加坡護照以能夠免簽訪問192個目的地而獨佔榜首，台灣則排在第31名。照片翻攝：henleyglobal.com

簽證 日本 義大利

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