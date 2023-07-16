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乘客機上暴走事件激增 航空公司不堪其擾

中央社巴黎15日綜合外電報導
機上的違規事件發生頻率攀升。(Jason Toevs@Pexels)
機上的違規事件發生頻率攀升。(Jason [email protected])

飛機乘客粗魯、酒醉和暴力的影片在網路瘋傳，不僅僅只是社群媒體的趨勢而已，統計數據證實，這類案例持續攀升。

法新社報導，航空業正努力擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續復甦。航空公司預計，今年的載客量將達43.5億人次，接近刷新紀錄。

根據國際航空運輸協會（IATA）數據，2022年，每568個航班就有1個發生乘客失序事件，2021年，每835個航班只有1個。

國際航空運輸協會最近表示：「多數航班取消佩戴口罩的規定後，失序事件最初有所降低，但2022年違規事件頻率又開始攀升，年底時比2021年增加約37%。」

最常見的事件包括乘客在機艙或廁所內抽菸或抽電子菸、拒絕繫安全帶、不遵守行李限制和擺放指示以及在機上喝自己帶來的酒。

儘管人身攻擊事件還是少見，2022年1萬7200架航班只有1次，但卻比前1年增加了61%。

2017年至2021年，美國的暴力事件增加了10倍，達到6000起，大流行期間戴口罩的政治化是造成許多對抗的原因。

捷藍航空執行長海斯（Robin Hayes）表示：「這是個瘋狂的時期，人們做了很多奇怪的事。」

他補充說：「自從口罩規定取消以來，這一數字回落很多，與2019年相比仍略有上升，但基本上已恢復正常。」

但美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）數據顯示，今年上半年，相關事件發生率幾乎是疫情前的兩倍，而這還是在聯邦航空總署對不守規矩的乘客採取「零容忍」政策，去年對乘客處以840萬美元罰款，有時乘客還面臨刑事起訴風險的情況下。

對歐洲航空安全署（European Aviation Safety Agency）來說，自疫情高峰以來，事件發生率有所下降，但問題的嚴重性「似乎大大增加」。

疫情 口罩 社群媒體

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