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峇里島2024年起開徵旅遊稅 用於文化保存

中央社雅加達12日綜合外電報導
旅遊勝地峇里島明年起將向入境遊客徵收旅遊稅。(歐新社)
旅遊勝地峇里島明年起將向入境遊客徵收旅遊稅。(歐新社)

印尼政府今天宣布，旅遊勝地峇里島明年起將向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約10美元）的旅遊稅，用於文化保存。

法新社報導，仰賴觀光業的峇里島每年吸引數百萬外國遊客到訪，這個遍布海灘的島嶼企圖藉由旅遊熱度增加收入，並保護島上的熱帶風光。

峇里島省長瓦揚（I Wayan Koster）告訴當地議員：「這項費用在外國旅客造訪峇里島期間只會收取一次。」

這項費用將以電子支付方式繳納，實施對象為自海外入境峇里島，或是從印尼其他地方來到峇里島的外國遊客，不會向印尼本地遊客收取。

印尼在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對違規者實施零容忍政策，目前正逐漸從疫情中復甦。根據官方數據，去年有超過200萬名旅客造訪峇里島。

當被問到開徵新稅是否會使遊客卻步，瓦揚表示，當局不認為遊客人數會因此下滑。

他告訴記者：「這不成問題。我們將把稅收用於環境及文化上，並建造更優質的基礎設施，讓在峇里島旅遊變得更舒適且安全。」

歷經了多起外國旅客違規事件，包括不尊重當地印度教文化後，這個被棕櫚樹環繞的熱門旅遊景點矢言懲治這些行為不當遊客。

峇里島移民當局上個月將1名丹麥籍女子驅逐出境，該名女子在騎乘摩托車時拍攝不雅影片。另一名俄羅斯籍女子4月因上傳在聖樹前拍攝的裸照而被驅離。

印尼 疫情 觀光

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