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想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

花51萬買「終生頭等艙」新州狂男30年里程可來回月球48趟

中央社／紐約10日綜合外電報導
史塔克搭乘的飛機里程數約達3700萬公里，相當於地球到月球來回48趟。（Getty Images）
史塔克搭乘的飛機里程數約達3700萬公里，相當於地球到月球來回48趟。（Getty Images）

30年來，美國商人史塔克（Tom Stuker）搭乘的飛機里程數約達3700萬公里，相當於地球到月球來回48趟，號稱「全球飛航里程最多」的旅客，但他一點都不擔心自己的碳足跡有多少。

69歲的史塔克估算，他待在飛機上和機場裡的時間，加總起來大概有3年。

史塔克在新澤西州經商，平均每年要飛160萬公里，但單單2019年他就飛了241萬公里。他向法新社坦言，連他自己也覺得這樣的里程數太多，「再也不想這樣飛了」。

史塔克在1990年以51萬美元向聯合航空（United Airlines）購買終生有效、可兩人同行的頭等艙通行證，還為此申請貸款。當時，他的汽車產業諮詢生意正在擴張，尤其是在澳洲

史塔克說：「我大概花了半小時從頭到尾向銀行員解釋，他好幾次想要打消我的念頭。」

這張飛航通行證可能讓他省了數百萬美元，但聯合航空似乎也很滿意這筆生意，還把史塔克的名字印在旗下3架飛機上。

取得通行證後，史塔克平均每周飛了3萬5400公里，每年大概要去澳洲20趟。

美國媒體數度報導他的故事，他也在社群媒體上招來一些謾罵，有人指責他助長全球暖化。他說：「最近有一個人發文說，他希望我和我全家死於我的碳足跡。」

航空業的二氧化碳排放量占全球總量的3%，專家說，由於飛機會排放其他氣體和凝結尾跡，更加劇了航空業對氣溫上升的影響。

科學家認為，在使用現行燃料的情況下，若每年減少2.5%的航空交通量，或在2050年之前過渡到使用9成碳中和的混合燃料，就可以控制住航空業對氣溫進一步上升的影響。

史塔克堅稱：「問題不在乘客…解決問題的唯一辦法在於航空業本身，而航空業正花費數以百萬計美元來減少整體碳排放量。」

史塔克累積了上億飛行常客里程，可用來兌換豪華酒店和高級餐廳消費，還有許多禮品卡供親朋好友使用。

史塔克個人在飛機上最享受的是食物。他說：「其實我得開始少吃點了，我在（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間瘦了65磅（約29.5公斤）。」

至於他確保旅程順暢的訣竅，就是搭乘當天第一個航班，因為通常較便宜、乘客較少，也比較不受誤點影響，所以「早點起床吧！」

澳洲 新澤西州 貸款

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