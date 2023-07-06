男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

一名男子日前搭乘法國航空，發現座位前方地板有紅色血漬，並不斷聞到屎臭味，最終發現竟是人血跟排泄物。（取材自推特）

搭乘法國航空（Air France）的一名乘客日前分享遭遇的噁心經歷，6月30日與妻子一同搭乘法航從巴黎飛往多倫多，起飛後不久，即聞到一股惡臭味從座位前方地板傳來，蹲下一看發現地上一片血漬，追問之下才知道前一天機上有乘客拉肚子出血，結果未徹底清除，令該名乘客相當氣憤和傻眼。

CNN報導，在貝魯特擔任新聞記者的男子巴塔（Habib Battah），6月30日與妻子帶著兩隻貓搭乘法航從巴黎飛往多倫多，大約起飛一小時候，便一直聞到一股難聞的惡臭味，往座位前方地板一看，才發現有一大片紅色污漬。

巴塔將貓裝在專用籠裡並放置座位前方，原以為是貓咪排泄，但檢查後也不是。巴塔表示，摸起來是濕的，攔下一名空服員反映後，對方只是給了他濕紙巾，紙巾擦了之後都變成血紅色，怎麼擦都擦不乾淨，用了十多張，從座位前方地板取出後背式貓籠，發現背包的背帶也沾染到污漬，大概跪在地上清理半小時後，空服員才給又給他手套和額外的紙巾。

等到空服員通報狀況，機長問巴黎總部機上污漬為何時，才知道是「人血」。稱這架飛機前一天直飛巴黎往波士頓 的航班上，有個男乘客「出血」，該航班機長已要求從波士頓返航巴黎前務必清乾淨。

巴塔說，有個空服員隨口一提「聽說那班某乘客有出血症狀」，他才明白剛剛擦拭的是什麼東西，面對他的憤怒，除了一名男空服員致歉外，其餘毫無反應，「我對他們說，這對空服員也有健康威脅，沒有相關作業規定嗎？竟沒半個人吭聲。」

由於飛機客滿無法換座，空服員給了兩小瓶Evian礦泉水作為補償，往地毯撒粉末吸污液，用毯子蓋住地板。夫妻倆被迫聞了七小時惡臭，「那氣味超像糞便，我剛上飛機還脫鞋，襪子沾了血」。三天後接獲法航來電，證實污漬確有糞便，亦即血液與排泄物混在一起。

法航回覆CNN詢問時表示，6月29日巴黎飛往波士頓航班上，一名顧客身體不適，下機後接受醫護人員治療。根據此類情況程序，已要求徹底清理該區域，且從波士頓飛往巴黎的回程航班上，並未開放這兩個座位。

法航表示，已啟動內部調查，對該情況造成的不便表示理解和遺憾，並已與巴塔聯繫。強調接觸地毯上殘留血跡殘留物的風險就算不存在，也很低。

巴塔表示，自己當了20年的記者，見過戰爭、空襲、暗殺、汽車炸彈和港口大爆炸，「我以為我什麼都見識過了。沒想到在法航飛機上看到的人血，比我在貝魯特見過的還多。」

他指出，發生急症的那名旅客不知感染何種病原體，但是法航也不關心。而且這證明法航在飛抵波士頓後非但沒有徹底清消，從巴黎起飛前也沒有仔細檢查機艙。

對此，倫敦醫師達伍（Richard Dawood）說，該情況很不衛生，不知出血乘客生什麼病或有無傳染性，這對醫院環境而言就是污染、生物危害。B肝、C肝、愛滋病等許多疾病經由血液傳染，雖說大多要接觸破損皮膚或傷口才可能感染，但重點是巴塔遇到的狀況「不該發生」。