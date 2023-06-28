長榮LA班機7月起推粵菜 再攜吳季剛推新款睡衣兼休閒服

長榮航空以「十年星盟 在台深耕」為題，今晚在台東舉辦全新機上餐點及服務用品發表會。(記者周彥妤／攝影)

長榮 航空舉辦全新機上餐點及服務用品發表會，7月起，台北飛往洛杉磯 全艙乘客，可享用粵菜餐廳与玥樓設計的餐點；另也在長程航線為皇璽桂冠艙，提供睡衣兼休閒服，再攜手旅美知名台裔設計師吳季剛Jason Wu，合推改版設計款。

長榮航空邁向加入星空聯盟十周年里程碑，今年以「十年星盟 在台深耕」為題，今晚在台東舉辦全新機上餐點及服務用品發表會，長榮航空總經理孫嘉明等人出席，台東縣副縣長王志輝、台東市長陳銘風等人也受邀參與。

孫嘉明表示，長榮航空用行動展現對台東的熱愛，連續10年認養台東奉茶樹，也投入資源支持台灣國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，促進當地觀光。同時，跨界與業界頂尖主廚及品牌合作，提供旅客在地食材、具台灣元素餐點和用品，讓旅客體驗更多台灣精彩特色。

長榮航空指出，与玥樓頂級粵菜餐廳連續3年獲米其林推薦，與行政總主廚許文光首次合作，7月起BR12台北飛往洛杉磯全艙旅客皆可享用粵菜精華，皇璽桂冠艙主菜「蠔皇北菇乾鮑」、「醬燒牛小排」與「臘味蔭油炒飯」，豪華經濟艙主菜為「蛋黃獅子頭佐配藜麥飯」，經濟艙主菜則為「鮮蝦豉油皇炒麵」。

甜點方面，7月起BR12台北飛往洛杉磯皇璽桂冠艙旅客，可享用akeruE Dessert主廚創始人平塚牧人設計的前菜「螃蟹起司蛋糕」，料理使用北海道空運松葉蟹，搭配蘋果片及鮭魚卵；於BR12台北飛往洛杉磯、BR18台北飛往舊金山的皇璽桂冠艙，則能享用「毛豆奶酪」，毛豆做成奶酪，搭配味噌香緹與抹茶米香。

本季飲品精選來自杉林溪1600公尺高海拔金萱，手工採摘的台灣金萱菁萃茶。此外，台灣在地食材如台東池上米、宜蘭櫻桃鴨、屏東活菌豬、石斑魚及花蓮木鱉果，也融入機上餐點。

至於過夜包，長榮航空攜手義大利 品牌Giorgio Armani，由台北出發的皇璽桂冠艙旅客，獻上品牌經典設計-優雅的香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款，內附Giorgio Armani實用卡片夾；由國外返回台北的皇璽桂冠艙旅客，則有Giorgio Armani低調奢華仿日式榻榻米圖紋設計的黑色軟式過夜包，內附精緻的品牌鑰匙圈及零錢包。兩款過夜包於11月起陸續提供。

豪華經濟艙過夜包則與義大利品牌FURLA合作，今年底推出第3版，帶來品牌新色煙燻藍、托斯卡豔陽黃素面包款；另與比利時流行品牌Kipling合作，提供返回台北的長程航線豪華經濟艙旅客過夜包，延續之前融合台灣代表性地標的設計理念，今年底推出第3版，以台中國家歌劇院及高雄85大樓為題。