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觀光客在羅馬競技場刻字 目擊者公布長相：直覺是美國人

編譯田思怡／即時報導
一名觀光客在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（取材自YouTube）
一名觀光客在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（取材自YouTube）

英國每日郵報報導，來自加州的地理學家魯茲(Ryan Lutz)23日看到兩名觀光客用鑰匙在有1937年歷史的羅馬競技場(the Colosseum)石磚牆上刻名字，他拍下這段畫面後向在現場的警衛檢舉這對情侶，並將影片貼上網，希望有人能認出他們的身分，讓他們受到懲罰。

影片中，一名穿藍色花T恤的男子在石牆上刻下「伊凡+海莉23'」(Ivan + Hayley 23')。

在羅馬競技場牆上刻字的觀光客對拍下這段畫面的人笑笑。（取材自YouTube）
在羅馬競技場牆上刻字的觀光客對拍下這段畫面的人笑笑。（取材自YouTube）
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（取材自YouTube）
一對情侶在羅馬競技場牆上刻名字，畫面被貼上網。（取材自YouTube）

魯茲說，「我把影片拿給在現場的警衛看，並指著這對情侶，但警衛說，他沒有實際看到他們破壞牆面，因此無能為力。不過他說，我應該找他的主管談，我照做了，主管說會找警察來」。

魯茲說，「這是我最後聽到的說法，我離開了競技場，繼續當天的行程。我把這段影片貼上網，希望有人能認出他們的身分，讓他們受到懲罰」。

他說，「我認為他們兩人不管是什麼人，都是白癡，我有可怕的直覺，這兩個蠢人是美國人，因為這是我們美國人會幹的事。但我尊敬文化和歷史，很感激能在羅馬這樣的地方觀光，受到這麼好的人招待，而這兩個白癡竟做出這樣的事」。

他說，「他們顯然不知羞恥，他用奇怪的表情看著我，你們可以聽到我說出對他的觀感，他只是笑笑。我不了解什麼樣的人會做出這樣的事，我真的希望他們被抓和受罰。」這對情侶口操英語。

觀光 警察 加州

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