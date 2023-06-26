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「航空界奧斯卡」開獎 酷航連3年獲全球最佳長途低成本航空公司

記者楊文琪／台北即時報導
酷航連續三年榮獲SKYTRAX「全球最佳長途低成本航空公司」。（圖：酷航提供）
酷航連續三年榮獲SKYTRAX「全球最佳長途低成本航空公司」。（圖：酷航提供）

新航集團旗下的低成本航空公司酷航，在日前巴黎航空展舉行的Skytrax 2023「全球航空公司獎」，連續三年被譽為 「全球最佳長途低成本航空公司」。

酷航首席執行官 Leslie Thng 表示： 「能再次獲得 Skytrax 的肯定，我們倍感榮幸、但也懷抱更謙卑的感激。這個獎項不但證明我們不斷為旅客提供優質服務、差異化的產品、與時俱進的體驗以及附加價值的承諾，更是對酷航所有團隊的鼓勵；他們日復一日持續堅持，不僅在前線，也在幕後，為乘客提供完美的旅程和體驗。展望未來，我們將更致力為重新定義「更有價值的旅行」做好準備，並提升低成本旅行的標準。」

已邁入第24年的 Skytrax 2023「全球航空公司獎」頒獎典禮，今年在最具代表性的「法國航空博物館」舉行，由來自全球頂級航空公司的代表出席與領獎。

Skytrax「全球航空公司獎」自1999年推出以來，一直被視為「航空界的奧斯卡獎」；不但保持完全的獨立性和公正性，更是由來自全球100多個國家的旅客透過滿意度調查而決定的。今年也是 Skytrax「全球航空公司獎」自疫情以來，首次回到巴黎航空展，共頒出了80多個獎項。

展望未來，酷航將更致力為重新定義「更有價值的旅行」做好準備，並提升低成本旅行的標...
展望未來，酷航將更致力為重新定義「更有價值的旅行」做好準備，並提升低成本旅行的標準。（圖：酷航提供）

奧斯卡獎 疫情 博物館

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