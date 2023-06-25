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飛機上喝手搖飲、免費用Wi-Fi 盤點今夏飛航新體驗

記者羅建怡／即時報導
新航機上提供免費WiFi。（圖：新航提供）
新航機上提供免費WiFi。（圖：新航提供）

疫情漸遠，航空業積極復甦中，各航線陸續回歸外，航空業者也比過往更具創意與活力，繼燒肉、調酒登機之後，台灣手搖飲品牌「五桐號」也將首度躍上高空，聯手中華航空以「茶」為主題，推出一系列「機上餐飲」；新加坡航空則呼應現代人對於網路的高需求，7月1日起擴大提供無限量免費機上Wi-Fi服務至優選經濟艙和經濟艙。

手搖飲市場紅遍全球，造就堪稱「台灣之光」；如今，在高空也能品賞。五桐號聯手中華航空出一系列「機上餐飲」，7月1日起依據不同艙等及長短程航線規劃出馬卡龍、達克瓦茲、瑪德蓮、冰淇淋、莎布蕾、蜜桃紅茶氣泡飲、桂花烏龍等多種甜點與機上飲品。

此外，五桐號最具代表性的聯名、南韓文青品牌「DinoTaeng」也將同登華航，無論是外包裝或甜點造型都將加入「Quokka短尾矮袋鼠」的爆萌元素，作者DinoTaeng更為這次合作繪製一系列專屬插圖，像Quokka化身專業機長、BoBo則是熱心空服人員，營造出可愛愉悅的用餐氛圍，讓旅客在機上也能盡情打卡曬照。

新加坡航空也發布，7月1日起擴大提供無限量免費機上Wi-Fi服務至優選經濟艙和經濟艙，屆時新航旅客只須成為新航獎勵計畫KrisFlyer會員，即可享用無限量免費機上Wi-Fi。

後疫情時期，旅遊險備顯重要；越南廉航領導品牌越捷航空推出免費的綜合旅遊險方案，適用於全航線乘客。越捷航空表示，Sky Care保險方案的理賠範圍相當全面，乘客如遇意外或疾病（包含新冠肺炎在內），或是航班延誤、行李延誤及遺失損壞、證件丟失等問題，都可申請理賠，並享有全天候的全球旅行和醫療支援服務。整套方案價值可達1億越南盾，約台幣13萬（須遵守服務約定條款），可說是全方位的旅遊保障。

除了新體驗，各家航點也陸續回歸，荷蘭皇家航空宣布，將於2023冬季航班時刻恢復台北與阿姆斯特丹史基浦機場間每周4個直航航班。航班將由波音B787-9飛機執飛，配備全新的尊享經濟艙。屆時，荷航將在其大中華區市場的4個目的地共將營運22個客運航班，包括台北（每周4班）、香港（每周4班）、北京（每日航班）及上海（每日航班）。

荷航尊享經濟艙。（圖：荷航提供）
荷航尊享經濟艙。（圖：荷航提供）
Sky Care保險方案全方位理賠，更多詳情可洽官網。（圖：越捷航空提供）
Sky Care保險方案全方位理賠，更多詳情可洽官網。（圖：越捷航空提供）

航線 新加坡 越南

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