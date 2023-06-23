我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

星空聯盟榮獲 SKYTRAX 最佳航空聯盟

記者楊文琪／台北即時報導
星空聯盟榮獲SKYTRAX最佳航空聯盟，洛杉磯貴賓室連續七年評選為最佳聯盟貴賓室 13家成員共囊括35個獎項。（圖：星空聯盟提供）
星空聯盟榮獲SKYTRAX最佳航空聯盟，洛杉磯貴賓室連續七年評選為最佳聯盟貴賓室 13家成員共囊括35個獎項。（圖：星空聯盟提供）

星空聯盟在今年度SKYTRAX世界航空公司評比中再次榮獲「全球最佳航空聯盟」(World's Best Airline Alliance)大獎，聯盟著名的洛杉磯機場貴賓室也連續第七年維持其「全球最佳聯盟貴賓室」(World's Best Airline Alliance Lounge)的地位，頒獎典禮於巴黎國際航空展上舉行，由星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias代表接受獎項。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示：星空聯盟提供無縫綿密的飛航網路，很高興數百萬計的旅客肯定我們的非凡價值，隨著航空旅行愈來愈熱絡，我們歡迎更多的旅客體驗星空聯盟的服務，選擇搭乘26家聯盟成員航空公司。

Theo Panagiotoulias也向團隊表示祝賀，並說道：在艱難的 2022 年，星空聯盟及其成員航空公司的每一位員工辛勤工作帶來了美好的回報，我代表聯盟接下此榮譽，也鼓勵每位在未來展望能夠越來越好。

星空聯盟提供最廣闊的空中飛航網絡，致力於提供旅客更加數位化的旅遊體驗，擴大飛行常客福利，並推出行業首創的創新服務，例如德國鐵路和澳洲滙豐銀行星空聯盟信用卡等多面向市場合作模式。

星空聯盟洛杉磯機場貴賓室是評價最高的機場貴賓室之一，連續獲得多個著名獎項，貴賓室設有可欣賞景觀的戶外露台，白天可以欣賞美景，夜晚則提供舒適休息的空間。

SKYTRAX被譽為「航空業的奧斯卡」，透過獨立、公正的國際評比，發放六種語言問卷調查，共回收約2,023萬份有效問卷，範圍涵蓋超過100個國家，此次的評比區間為2022年9月至2023年3月。

SKYTRAX自2005年將「全球最佳航空聯盟」(World's Best Airline Alliance)加入獎項名單，星空聯盟至今已多次獲得此榮耀的肯定。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示：我們祝賀星空聯盟獲評為全球最佳航空聯盟，以及全球最佳聯盟貴賓室的雙重成就，座落於洛杉磯國際機場湯姆布萊德利(Tom Bradley)國際航廈的星空聯盟貴賓室，一直以來都是旅客們的最愛，更是屢獲殊榮的貴賓室。

除了聯盟獎項外，今年還有 13 家星空聯盟成員航空公司獲得了 共計35個獎項，包括新加坡航空榮獲全球最佳航空公司獎，以及「全球最佳機艙清潔」、「全球最佳豪華經濟艙」…等多個獎項。

洛杉磯國際機場 新加坡 澳洲

上一則

住飯店看到「這1物」讓人超火？內行曝用意：能保你命

下一則

機場3地點最容易汙染 醫：全球病菌匯集地

延伸閱讀

長榮航空榮獲航空界奧斯卡肯定 最佳航空公司第9名

長榮航空榮獲航空界奧斯卡肯定 最佳航空公司第9名
2023最佳航空 新加坡航空奪冠 頭等艙世界最優

2023最佳航空 新加坡航空奪冠 頭等艙世界最優
2023全球最佳航空公司排名出爐 新加坡航空奪冠 卡達落居第2

2023全球最佳航空公司排名出爐 新加坡航空奪冠 卡達落居第2
男星50萬積分被清零 槓東航維權失敗 網：能換25張經濟艙機票

男星50萬積分被清零 槓東航維權失敗 網：能換25張經濟艙機票

熱門新聞

一名前空姐分享搭機時如何獲得免費升級的方法。（Getty Images）

搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招數」超有效

2023-06-21 18:15
花了錢到飯店住宿，每個人注意的點本來就不同。（飯店示意圖／Ingimage）

住飯店看到「這1物」讓人超火？內行曝用意：能保你命

2023-06-21 19:20
酷航TR-897航班，19日凌晨0時2分從南韓仁川飛抵桃園國際機場，降落後發現鼻輪左側輪胎整顆不見。(圖：讀者提供)

酷航班機胎壓異常 降落才發現少一顆輪胎

2023-06-19 02:33
芬蘭心理治療師萊托寧（Miia Lehtonen，左）、艾羅（Riikka Airo，右）熱衷冬季游泳，投身研究泡在冰水中是否有益心理健康。（中央社）

到芬蘭體驗桑拿浴 「脫下衣服人人變社交高手」

2023-06-15 16:50
航空顧問公司Skytrax公布《2023全球最佳航空公司》排名，新加坡航空擠下卡達航空奪冠。（美聯社）

2023全球最佳航空公司排名出爐 新加坡航空奪冠 卡達落居第2

2023-06-20 21:53
全球最大的東京哈利波特影城正式開幕，飾演跩哥馬份的英國男星湯姆費爾頓（中）到場參加剪綵儀式。（Getty Images）

全球最大東京「哈利波特影城」開幕 跩哥馬份拿魔杖剪綵

2023-06-16 02:30

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶