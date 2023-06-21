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搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招」超有效

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搭機想免費升級頭等艙？前空姐揭「2招數」超有效

聯合新聞網／即時報導
一名前空姐分享搭機時如何獲得免費升級的方法。（Getty Images）
一名前空姐分享搭機時如何獲得免費升級的方法。（Getty Images）

想獲得更好的搭機體驗，但又不想花大錢嗎？一名前空姐便透露，想獲得機上免費升等的機會，從穿著下手很重要。此外，過去也有空姐表示，搭機時乘客的一舉動，也是升等的有效方式，「我們能創造奇蹟」。

據「每日快報」報導，一名前空姐賽琳娜建議旅客搭機時，著裝可以選擇舒適的衣物，但不要太過於休閒。賽琳娜解釋，若空服人員幫乘客升等，為了不會影響實際為昂貴座位付費的人，空服人員會選擇「看起來不會打擾到他們」的乘客，因此穿著是關鍵。

由於空服人員更可能讓「穿著得體」的乘客升級到頭等艙，賽琳娜建議搭機時選擇休閒商務風的服裝或是正裝，「長裙也不錯」。至於應避免的穿著，則包含運動褲，尤其是緊身褲，鞋子的部分，應避免露趾鞋、涼鞋和人字拖。

旅遊專家也表示，航空公司會確保頭等艙的乘客穿著得體，「雖然穿上最好的衣服並不能保證獲得機上升級，但肯定能增加被空服人員選中的機會」。

據報導，也有專家建議乘客選擇牛仔褲、毛衣或襯衫等休閒商務風的服裝和平底鞋。過去更有一名空姐表示，另一種在機上免費升級的有效方式，是送機組人員瑞士三角巧克力或星巴克咖啡。該名空姐指出，尤其遇到連續的航班，會忙到沒時間吃飯，所以如果能獲得小點心，「我們能創造奇蹟」。

星巴克 咖啡

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