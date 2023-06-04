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別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

世界新聞網／即時報導
一名空服員分享乘客在飛行途中應該要注意的禮儀。(取材自Unsplash.com)
一名空服員分享乘客在飛行途中應該要注意的禮儀。(取材自Unsplash.com)

夏季人們搭飛機的機會變多，但飛機上有時也會出現爭執或衝突，為了享受一趟和氣愉快的飛行體驗，有什麼是乘客可以做的？具有21年經歷的空服員Kristie Koerbel在「紐約時報」分享飛行途中應該要注意的禮儀：

1.椅背可以往後放，但要有禮貌。

不要將椅背用力、快速地向後放。坐你後方的人可能正在用筆電，或桌上放了飲料。向後靠之前，可以先往後看一下，能禮貌詢問對方是否介意更好。

2.收拾小孩弄髒的環境。

出於禮貌，大人應該自行清理隨行孩童弄髒的環境。

3.頭頂的行李艙空間是屬於大家的。

經濟艙的行李艙先到先得。座位正上方的位置不是你的專屬區，不能把別人的行李拿出來，將自己的行李放進去。

4.登機時不要一邊視訊親友話別。

不要一邊登機一邊跟親友視訊道別。登機時應儘快找到座位、放好行李，讓排在後面的人也能快速登機。

5.坐中間座位的人可以使用兩側的扶手。

被擠在兩人中間的乘客已經很可憐，這是給他們的安慰獎。

6.戴耳機。

鄰座太想聊天，而你只想圖個清靜？戴上耳機是避免鄰座聽不懂暗示的好方法。

7.別脫襪子。

長途飛行為圖個舒服，可以脫鞋，但如果脫掉襪子傳出腳臭味，就很失禮了。還有，別把腳擱在前面座椅的扶手上。

8.明智地使用呼叫按鈕。

需要空服員幫忙時，請按呼叫鈕，這會比拍或戳空服員的身體要好。

9.不要管教別人的孩子。

遇到搗亂的小孩，請尋求他的父母協助。我們沒有權利對別人的孩子大吼大叫。可以對父母說：你們有什麼辦法能讓孩子停下來嗎？這樣的語氣中減少了指責的味道。

10.在上飛機之前先處理好座位問題。

如果發現一家人的座位不連號，在忙碌混亂的登機時間，空服員是無法幫你協調的。登機口的工作人員可以看到座位表和家庭預訂，可先詢問他們是否可以更換座位。

11.如果有人要求你換座位，你不是非換不可。

如果有人問你能否換座位，你並非一定要要答應，可以友善的拒絕。

12.請沖馬桶。

不知為何，總是有人沒有沖馬桶，一定有沖水的按鈕，請大家找一下。

紐約時報

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