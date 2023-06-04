LV不只造行李箱 全球首攜手米其林三星名廚開貴賓室

全新的「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」機場貴賓室坐落於哈馬德國際機場免稅商店區的路易威登專賣店二樓。（圖：路易威登提供）

位於卡達首都杜哈的哈馬德國 際機場 （Hamad International Airport）本身就是造訪卡達不容錯過的景點，加上卡達免稅商店與餐飲策略，連續兩年被航空業奧斯卡Skytrax在多項指標中評選為全球第一的機場，如今，這個最頂級奢華的機場將更難超越了。精品龍頭路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布攜手三星 米其林名廚雅尼克亞蘭諾（Yannick Alléno），開設全球首家機場貴賓室 「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」嶄新的餐飲概念。

位於哈馬德國際機場免稅商店區的路易威登專賣店二樓的「Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno」屬於貴賓室休憩性質，為旅客在出境前提供放鬆的用餐體驗。此貴賓室全年無休，可從機場拓寬的Al Mourjan商務艙貴賓室「花園區」（The Garden）進入，以熱帶風格的裝潢、綠色植物、和柔和採光，映襯層疊的行李箱等象徵路易威登的元素，並懸吊裝飾著瑞士設計三人組Atelier Oï創作、以南美洲魁札爾鳥羽翼為靈感的Quetzal雕塑。

以路易威登生活藝術傢俱Objets Nomades打造座位區，擺設了包括英迪雅馬德威（India Mahdavi）設計的矮桌、寶拉蘭堤（Paola Lenti）設計的高桌、馬丁艾斯勒（Martin Eisler）設計的休閒扶手椅。餐廳則選用了Raw Edges設計公司設計的Cosmic Table圓桌，以及設計師二人組艾德華巴伯（Edward Barber）與傑奧斯格比（Jay Osgerby）設計的Bell Lamp燈飾，搭配Studio Louis Vuitton設計的鮮艷玻璃杯，展現品牌美學。