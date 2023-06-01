星宇航空有「蜘蛛人」暑假限定主題 6/1啟航

星宇航空蜘蛛人主題航班即日起至8月31日限時推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。(圖：星宇航空提供)

漫威迷尖叫吧。星宇航空「蜘蛛人 主題航班」於今（1）日正式啟航。看準暑假出遊商機，星宇航空聯手即將上映的動畫電影 「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，凡於6月1日至8月31日搭乘任一亞洲航線 ，從報到櫃台的登機證到客艙內的服務備品皆可看見蜘蛛人帥氣的身影，帶領旅客一起探索電影中的多重宇宙世界。

從踏入機場櫃檯那刻即可感受星宇航空精心打造的滿滿驚喜，不只報到櫃檯備有免費主題貼紙及造型行李吊牌，還可擁有噴絲走牆的蜘蛛人限定航班專屬登機證。除此之外，蜘蛛人的身影將一路延伸至客艙內，不論是紙杯、調酒攪拌棒及撲克牌都是限定款。旅客台北劉小姐表示：「暑假特地安排全家出遊，小朋友很喜歡蜘蛛人，聽到主題航班相當興奮，期待開箱機上的兒童餐點」。

為了讓旅客留下難忘的美好回憶，星宇航空將候機室打造成美式經典漫畫風格，並於現場陳列本次獨家設計的機上備品：以經典代表色紅色為主視覺的米果、餐墊及兒童餐盒……等，讓大人與小孩都陷入吃與不吃的選擇障礙。最值得一提的是，超人氣神秘嘉賓蜘蛛人竟親自蒞臨現場，讓旅客及粉絲們驚喜連連，為本次的主題班機揭開了歡樂的序幕，現場的男孩們開心直呼：「是蜘蛛人耶！他會噴絲嗎？超酷的啦！」