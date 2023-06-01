我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

星宇航空有「蜘蛛人」暑假限定主題 6/1啟航

記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空蜘蛛人主題航班即日起至8月31日限時推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。(圖：星宇航空提供)
星宇航空蜘蛛人主題航班即日起至8月31日限時推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。(圖：星宇航空提供)

漫威迷尖叫吧。星宇航空「蜘蛛人主題航班」於今（1）日正式啟航。看準暑假出遊商機，星宇航空聯手即將上映的動畫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」，推出為期92天的暑期限定主題航班，凡於6月1日至8月31日搭乘任一亞洲航線，從報到櫃台的登機證到客艙內的服務備品皆可看見蜘蛛人帥氣的身影，帶領旅客一起探索電影中的多重宇宙世界。

從踏入機場櫃檯那刻即可感受星宇航空精心打造的滿滿驚喜，不只報到櫃檯備有免費主題貼紙及造型行李吊牌，還可擁有噴絲走牆的蜘蛛人限定航班專屬登機證。除此之外，蜘蛛人的身影將一路延伸至客艙內，不論是紙杯、調酒攪拌棒及撲克牌都是限定款。旅客台北劉小姐表示：「暑假特地安排全家出遊，小朋友很喜歡蜘蛛人，聽到主題航班相當興奮，期待開箱機上的兒童餐點」。

為了讓旅客留下難忘的美好回憶，星宇航空將候機室打造成美式經典漫畫風格，並於現場陳列本次獨家設計的機上備品：以經典代表色紅色為主視覺的米果、餐墊及兒童餐盒……等，讓大人與小孩都陷入吃與不吃的選擇障礙。最值得一提的是，超人氣神秘嘉賓蜘蛛人竟親自蒞臨現場，讓旅客及粉絲們驚喜連連，為本次的主題班機揭開了歡樂的序幕，現場的男孩們開心直呼：「是蜘蛛人耶！他會噴絲嗎？超酷的啦！」

星宇航空蜘蛛人主題航班即日起至8月31 日限時推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力，快把握暑假搭乘星宇亞洲航線，一起體驗帥到不行的蜘蛛人「星宇」宙吧。

星宇航空「蜘蛛人主題航班」於今（1）日正式啟航。(圖：星宇航空提供)
星宇航空「蜘蛛人主題航班」於今（1）日正式啟航。(圖：星宇航空提供)

蜘蛛人 航線 電影

上一則

到日本福島縣旅遊 意想不到的吸睛景點

下一則

上海迪士尼將禁露營車、手推車等入園 網友：普天同慶

延伸閱讀

星宇開通第3個菲律賓目的地 連接北美旅客至菲律賓

星宇開通第3個菲律賓目的地 連接北美旅客至菲律賓
星宇航空首航洛杉磯 邀網紅入駕駛艙恐被罰

星宇航空首航洛杉磯 邀網紅入駕駛艙恐被罰
星宇事件唯一受益者 她看清劈腿渣男 狠斷6年情

星宇事件唯一受益者 她看清劈腿渣男 狠斷6年情
亞裔名人堂人物 星宇航空張國煒、Blackpink Lisa入圍

亞裔名人堂人物 星宇航空張國煒、Blackpink Lisa入圍

熱門新聞

知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「2023年最佳航空公司排名」，由紐西蘭航空公司奪下排行榜冠軍。（取材自紐西蘭航空臉書）

2023年最佳航空公司排名出爐 長榮第8、冠軍是「這一家」

2023-05-31 05:18
露營車在上海迪士尼園區堵路、占位、壓腳，遊客怨聲載道。（取自新浪網）

上海迪士尼將禁露營車、手推車等入園 網友：普天同慶

2023-06-01 10:44
旅館示意圖。（取材自pixabay）

訂房網傳「官方詐騙」 以為「房費減半」卻慘遭盜刷

2023-05-30 02:45
5月25日，一對高18米的巨型黃色橡皮鴨現身香港青衣海域試水。(中通社)

一次來兩隻「黃色小鴨」睽違十年現身香港 暢游維多利亞港

2023-05-25 03:05
紐西蘭民航局近日宣布一項特殊的調查活動：對2023年7月2日之前所有從奧克蘭國際機場起飛的國際航班乘客進行「過磅」。（美聯社）

乘客登機前先「過磅」？紐西蘭航空解釋新政策關鍵原因

2023-05-31 00:45
紐西蘭航空獲評選為2023年最佳航空公司。（美聯社）

紐西蘭航空「舒眠艙」太讚 獲選2023年最佳航空公司

2023-05-31 05:25

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行