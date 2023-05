服務升級 搭紐西蘭航空經濟艙也有機會「躺平睡覺」 預期價格曝光

澳洲 雪梨先驅晨報10日報導,紐西蘭航空(Air New Zealand)公布經濟艙「Skynest」舒眠艙的更多相關細節,其中包括了該公司正在考慮小睡一個時段要向乘客收少錢。

備受期待的紐西蘭航空「Skynest」舒眠艙定於2024年9月登場,將由六張上下床構成,讓經濟艙乘客能夠預訂好躺平睡覺。該公司在基督城(Christchurch)舉行的TRENZ旅遊貿易展推出了體驗活動,提供消費者先睹為快的機會,讓他們知道可以期待什麼樣的服務。

紐西蘭航空客戶與銷售總監格拉格提(Leanne Geraghty)表示,這項產品將在奧克蘭 -紐約與奧克蘭-芝加哥 航線推出,「北美是Skynest的完美市場,因為它具備了重視長途旅行期間舒適與睡眠的高端市場(premium segment)」。

「Skynest」的上下舖將位於紐西蘭航空波音787飛機的經濟艙與豪華經濟艙之間,每位乘客的使用時間將限制為一個4小時的時段。隨著燈光打開,使用「Skynest」的乘客會在分配時段結束時醒過來。

格拉格提表示,他們仍在處理預訂流程將如何運作的細節,還沒有決定確切價格,「我們在現階段正考慮,對4小時的時間收取約紐幣400至500元(約253.2至316.6美元)」。另有澳媒報導,紐西蘭航空考慮的訂價範圍在紐幣400至600元之間。

根據報導,舒眠艙的每張床長203公分、寬58.4公分、淨空高度65公分,還將配有標準尺寸枕頭、床單、毛毯、耳塞、閱讀燈、USB插座、通風口與專為休息而設計的燈光,另外還有專屬安全帶。床上用品將在每個時段之間更換,並有30分鐘的過渡時間。

Would you be willing to pay $100 an hour for a four-hour lie-down on a long-haul flight? Air NZ thinks you will. https://t.co/mxNAnk5PWU