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服務升級 搭紐西蘭航空經濟艙也有機會「躺平睡覺」 預期價格曝光

編譯周辰陽／即時報導
紐西蘭航空公布了經濟艙「Economy Skynest」舒眠艙的更多相關細節，其中包括了該公司正在考慮小睡一個時段要向乘客收取至少紐幣400元。資料照片。（路透 / Cover Images）
紐西蘭航空公布了經濟艙「Economy Skynest」舒眠艙的更多相關細節，其中包括了該公司正在考慮小睡一個時段要向乘客收取至少紐幣400元。資料照片。（路透 / Cover Images）

澳洲雪梨先驅晨報10日報導，紐西蘭航空（Air New Zealand）公布經濟艙「Skynest」舒眠艙的更多相關細節，其中包括了該公司正在考慮小睡一個時段要向乘客收少錢。

備受期待的紐西蘭航空「Skynest」舒眠艙定於2024年9月登場，將由六張上下床構成，讓經濟艙乘客能夠預訂好躺平睡覺。該公司在基督城（Christchurch）舉行的TRENZ旅遊貿易展推出了體驗活動，提供消費者先睹為快的機會，讓他們知道可以期待什麼樣的服務。

紐西蘭航空客戶與銷售總監格拉格提（Leanne Geraghty）表示，這項產品將在奧克蘭－紐約與奧克蘭－芝加哥航線推出，「北美是Skynest的完美市場，因為它具備了重視長途旅行期間舒適與睡眠的高端市場（premium segment）」。

「Skynest」的上下舖將位於紐西蘭航空波音787飛機的經濟艙與豪華經濟艙之間，每位乘客的使用時間將限制為一個4小時的時段。隨著燈光打開，使用「Skynest」的乘客會在分配時段結束時醒過來。

格拉格提表示，他們仍在處理預訂流程將如何運作的細節，還沒有決定確切價格，「我們在現階段正考慮，對4小時的時間收取約紐幣400至500元（約253.2至316.6美元）」。另有澳媒報導，紐西蘭航空考慮的訂價範圍在紐幣400至600元之間。

根據報導，舒眠艙的每張床長203公分、寬58.4公分、淨空高度65公分，還將配有標準尺寸枕頭、床單、毛毯、耳塞、閱讀燈、USB插座、通風口與專為休息而設計的燈光，另外還有專屬安全帶。床上用品將在每個時段之間更換，並有30分鐘的過渡時間。

奧克蘭 澳洲 芝加哥

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