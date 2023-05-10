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奢華旅遊回歸 高消費旅客訂爆航空公司頭等艙、商務艙

編譯黃淑玲／綜合外電
德國漢莎航空表示，今年旅遊市場對其豪華客艙的「需求非常強勁」。（美聯社）
德國漢莎航空表示，今年旅遊市場對其豪華客艙的「需求非常強勁」。（美聯社）

英國金融時報（FT）報導，高階消費旅遊顧客都正在搶訂航空公司的頭等艙和商務艙出門旅行，讓各大航空公司要投資提升客艙設備與服務，押寶奢華旅遊新時代。

國際航空運輸協會（IATA）的資料顯示，頭等艙與商務艙的復甦速度比整體客流量還快，2月豪華客艙旅客已回復到2019年（新冠疫情爆發前）水準的86%，高於整體產業的81%。

德國漢莎航空（Lufthansa）本月表示，今年旅遊市場對其豪華客艙的「需求非常強勁」，而且休閒旅客已經「幾乎完全彌補」企業訂機減緩的影響。執行長史波說：「今年是第一年我所有團隊說需要增加頭等艙…我從沒想過會聽到這樣的建議。」

法荷航空（Air France-KLM）執行長史密斯也說，集團正在投資，以跟上高端休閒旅客的需求，特別是飛往巴黎的航班，高消費旅客已經補上、並且超過企業旅客的缺口。法荷航空表示，美元升值也正幫助提振美國的跨大西洋旅客的需求，彌補了中國高消費旅客緩慢回歸的空檔。

在新冠疫情後，精品消費與奢華體驗的需求快速反彈，航空公司都希望搭上這波需求熱潮，史密斯在財報會議表示，「不只是我們：也問高檔旅館精品業相同的問題…整個產業表現極好」。

美國三大航空公司上月法說會也告知投資人，旅客熱烈訂購飛機前排座位。美國航空（American Airlines）第1季豪華客艙機位營收較2019年同期成長20%。聯合航空（United Airlines）財務長拉德曼也說，「目前我們大部分的成長來自豪華機位」。

中東航空公司阿提哈德航空（Etihad）上周宣布大力投資豪華客艙產品，發表了新的商務艙。漢莎決定投入25億歐元改裝長程客艙，其中包括新的頭等艙。美國的達美航空今年夏天旗下飛機都將開設高價座位。澳洲的澳航今年也要花費1億美元改善機場貴賓室。

投資 疫情 營收

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