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怕重演去年「塞機」慘況 夏季前增169東岸直航航線

編譯潘勛／綜合7日電
聯邦航空管理局表示，已啟動東岸直航航線，再增169條。圖為波士頓羅根國際機場。(美聯社)
聯邦航空管理局表示，已啟動東岸直航航線，再增169條。圖為波士頓羅根國際機場。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)表示，搶在繁忙的夏日旅遊季前，已啟動東岸直航航線，再增169條。

路透報導，按航空管理局估計，這些新添的航線，每年可以減少4萬哩飛行里程、6000分鐘的飛航時間。

航空管理局表示，這些新航線大致在1萬8000呎以上的高空，沿著東岸飛行，也有設在大西洋及墨西哥灣外海的航線。

一些老舊航線，當初大致依靠陸基雷達導航，而非衛星全球定位(GPS)，航空管理局已為它們設置日落時間。

航空管理局4月表示，為了讓商業航空岔斷減到最低，另提供太空船發射場附近空域「平等取用管道」，有些太空發射只怕要延後。

太空發射經常讓航空行程打結，特別是在擁擠的佛州空域。官員們擔心去年夏季航空旅遊的慘況重演，當時全國逾5萬班次的班機取消，延誤者多達幾十萬班次，原因在搭機需求大增，飛航管制人員又告缺乏。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)去年要求航空業者應讓旗下班機加裝裝備，以便讓飛機飛經使用量低的航線，而紓解佛州各地機場的壅塞。

航空管理局3月同意應達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)的要求，今年夏季暫時歸還壅塞的紐約區機場、華盛頓國家機場(Washington National)達10%的停機空位，還有飛航時程，原因是欠缺航班的飛航管制員。

航空管理局表示，這個決定可以賦予航空公司「能力，夏季旅遊尖峰期減少營運；今年夏季尖峰期可能受欠缺飛航管制員所影響，更為惡化。」

航空管理局表示，「紐約終端接觸管制中心」(New York Terminal Radar Approach Control)的人手依然未達標；去年夏天，紐約起飛的4萬1498航班延誤，飛航管制員不足是其中因素之一。

航線 太空 機場

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