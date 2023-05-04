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「出國神隊友」這星座奪冠 快來看四大星象怎麼玩最適合

記者羅建怡／綜合報導
前往美國拉斯維加斯大峽谷直升機一日遊，與宏偉的大峽谷留下最美回憶。（圖：Klook提供）
前往美國拉斯維加斯大峽谷直升機一日遊，與宏偉的大峽谷留下最美回憶。（圖：Klook提供）

誰是大家心目中旅行的神隊友？Klook近日在網路上發起「出國神隊友星座調查」，結果由處女座奪冠，大受高達50%網友的青睞，不僅將處女座封為「行走的懶人包」，所有行程都會幫你查好訂好，還可一人身兼多職，擔任美食導航專家與管錢大師。

而二、三名則依序為雙子座與水瓶座，其中，雙子座因「懂玩又懂拍」備受推崇，能將行程安排的豐富又有趣，還能幫同行友人拍出張張旅遊大片；水瓶座則是大家心目中的「搞笑大師」，一群人之中只要有水瓶座，絕對是調節氣氛擔當，個性隨和好相處。

其實不管哪個星座，只要能快樂出遊都是好旅伴，Klook也針對不同星象的個性盤點四大專屬行程。

冒險嘗鮮路線，最適合風象星座（雙子、水瓶、天秤），像是來趟紐西蘭冰川健行之旅，穿上雪鞋探索令人驚嘆的冰層，盡情捕捉風景如畫的自然美照；也可選擇前往美國拉斯維加斯大峽谷直升機一日遊，遊歷世界七大自然奇蹟之一的科羅拉多大峽谷，從空中與宏偉的大峽谷留下最美回憶；或乘上東京私人直升機，飛越眾多熱門景點如彩虹橋和晴空塔，以更獨特的方式欣賞東京的城市面貌。

透過泰國清萊白廟一日遊，朝聖富有文化與藝術意涵的鬼斧神工。（圖：Klook提供）
透過泰國清萊白廟一日遊，朝聖富有文化與藝術意涵的鬼斧神工。（圖：Klook提供）

屬於文化探索路線的土象星座（金牛、魔羯、處女），不妨選擇機票相對便宜的東南亞，來場深度的文化探索之旅；像是泰國首推清萊一日遊，可一日造訪白藍黑三座廟宇，朝聖富有文化與藝術意涵的鬼斧神工；或加入新加坡復古邊車文化遺產之旅，搭乘可愛的Vespa邊車漫遊歷史巷弄，探索新加坡豐富的文化歷史；或造訪越南暴紅的佛手黃金橋，一窺法國殖民時期的避暑勝地，感受行走於高1414公尺神聖大橋上的驚心動魄。

來到越南暴紅的佛手黃金橋，一窺法國殖民時期的避暑勝地。（圖：Klook提供）
來到越南暴紅的佛手黃金橋，一窺法國殖民時期的避暑勝地。（圖：Klook提供）

浪漫又感性路線最適合水象星座（雙魚、巨蟹、天蠍），例如經常在電影裡出鏡的義大利水都威尼斯，或到法國巴黎參觀歐洲最大、最宏偉華麗的凡爾賽宮，或來到北海道以廣闊花田和迷人風景聞名的富良野小鎮，加入富田農場一日遊，欣賞滿遍的薰衣草與彩虹花海，彷彿置身於浪漫的日本電影場景中。

參觀島上最壯觀的傑古沙龍冰川潟湖，留下永生難忘的旅遊回憶。（圖：Klook提供）
參觀島上最壯觀的傑古沙龍冰川潟湖，留下永生難忘的旅遊回憶。（圖：Klook提供）

推薦熱情遠征路線給火象星座（牡羊、獅子、射手），像是來趟冰島之旅，參觀島上最壯觀的傑古沙龍冰川潟湖，或飛到歷史悠久的西班牙城市格拉納達，欣賞世界文化遺產阿爾罕布拉宮雄偉堡壘的壯麗景色；也可前往被聯合國教科文組織列為世界地標的澳洲烏魯魯岩石下漫步沙漠，觀賞原住民岩畫、原始陶瓷和木製品收藏，聆聽烏魯魯的歷史故事，享受如夢似幻的日落美景與星空燒烤。

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