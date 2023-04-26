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不只美西 星宇布局北美航線：美中擬開1處 紐約最快後年

記者周彥妤／洛杉磯即時報導
張國煒表示，星宇積極佈局北美航線，年底開闢舊金山、明年中西雅圖，美國中部地區也擬開設一處，紐約預計最快後年完成。（記者周彥妤／攝影）
張國煒表示，星宇積極佈局北美航線，年底開闢舊金山、明年中西雅圖，美國中部地區也擬開設一處，紐約預計最快後年完成。（記者周彥妤／攝影）

星宇航空「台北 - 洛杉磯」首航JX002，在美國時間26日上午11時降落洛杉磯國際機場Tom Bradley航廈。親自執飛的董事長張國煒表示，星宇積極布局北美航線，年底開闢舊金山、明年中西雅圖，美國中部地區也擬開設一處，紐約預計最快後年完成。至於想坐他執飛的班機，他也透露搭A350都有機會。

歡慶里程碑，星宇航空在美國時間4月26日下午時段，在當地緊鄰機場、深具航空意義的Flight Path Museum & Learning Center，舉行首航儀式，由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華主持，洛杉磯機場公司執行長Justin Erbacci、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀也出席共襄盛舉。

航網正式跨足北美，張國煒會前受訪表示，北美是主力市場，星宇航空訂了18架A350，九成五更放在北美航線，會快速布局西岸航線，包括舊金山、西雅圖、紐約等；溫哥華也在考慮，但仍待主管機關談航權。另外，星宇航空在上周也拿到印尼航權，何時飛則要再商榷。

談到星宇的特色，張國煒自信表示，就是高端、精品、潮。

星宇航空洛杉磯球隊合作夥伴道奇隊及快艇隊也出席首航儀式，道奇隊全球夥伴關係資深副總裁Corey Norki帶領球隊大使Blue Crew出席；快艇隊則由首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg領軍快艇啦啦隊、吉祥物到場。

此外，道奇隊及快艇隊皆邀請明星退役球員蒞臨現場，曾在1969年到1982年效力道奇隊的Steve Garvey， 以及曾於2009年到2011年效力於快艇隊的Craig Smith大駕光臨，並各自擔任兩隊簽名球衣抽獎者。快艇啦啦隊更首度於機坪表演，於星宇航空A350前帶來活力的舞蹈。

首航儀式現場，除了展示星宇航空A350長程航線備品，包含各艙等舒眠備品、過夜包及餐酒單等，也展出將於6月1日起推出的球隊主題備品，「台北 - 洛杉磯」航段於6月起為快艇隊備品，「洛杉磯 - 台北」航段則於6月至10月底賽季結束止為道奇隊備品，11月起至明年6月底則以快艇隊備品接棒。

主題備品包含從check-in起可獲得的聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，到機上的紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入濃厚的兩支球隊特色。

星宇航空台北-洛杉磯航線開航，開啟北美-亞洲轉機市場一大里程碑，該航線初期一周五班飛航，並規畫6月份起增班為天天一班飛航，以全新Airbus廣體客機A350執飛，提供四艙等服務，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，全艙共306個座位。

首航儀式現場，除了展示星宇航空A350長程航線備品，包含各艙等舒眠備品、過夜包及...
首航儀式現場，除了展示星宇航空A350長程航線備品，包含各艙等舒眠備品、過夜包及餐酒單等。（記者周彥妤／攝影）
星宇航空洛杉磯球隊合作夥伴道奇隊及快艇隊。（記者周彥妤／攝影）
星宇航空洛杉磯球隊合作夥伴道奇隊及快艇隊。（記者周彥妤／攝影）
張國煒與道奇吉祥物合影留念。（記者周彥妤／攝影）
張國煒與道奇吉祥物合影留念。（記者周彥妤／攝影）
星宇航空洛杉磯首航，歡慶里程碑，在美國時間4月26日下午時段，在緊鄰機場附近的F...
星宇航空洛杉磯首航，歡慶里程碑，在美國時間4月26日下午時段，在緊鄰機場附近的Flight Path Museum & Learning Center舉辦首航儀式。（記者周彥妤／攝影）

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