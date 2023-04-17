哪洲來美遊客最多？曾居冠亞軍的歐洲、亞洲名次下滑了

疫情結束，歐洲遊客紛紛回流之際，反倒是亞洲來美旅遊復甦緩慢，來美的亞洲遊客人數只有疫情前的三分之一。（路透）

新冠疫情 發生前，來美的外國遊客以歐洲、亞洲分別高居第一和第二， 但自疫情發生後，由於旅遊限制，歐洲和亞洲遊客人數直線下滑，結果南美洲超越歐洲，2021年首次成為外國遊客最大來源，如今疫情結束，歐洲遊客紛紛回流之際，反倒是亞洲來美旅遊復甦緩慢，來美的亞洲遊客人數只有疫情前的三分之一。

根據統計，曾經高居外國遊客人數第二名的亞洲遊客，目前只占18%，還不到疫情前三分之一，包括南韓、日本和中國的遊客人數更僅占疫情前的一小部分，如今只有印度 遊客恢復以往水準，但令人震驚的是過去多年來，印度從未進入外國遊客排行榜前20名。

根據統計資料，2020年疫情期間，印度遊客人數已經躋身前10名，隨著印度超越中國成為世界上人口最多國家，印度遊客也不斷增加，可望高居外國遊客排行榜前五、六名，不過印度遊客人數仍遠不及美國鄰居。

加拿大和墨西哥因為地利之便，與美國北、南方各有延綿5525哩和1954哩長的邊界，因此加墨兩國遊客人數始終領先其他國家，尤其加拿大幾乎穩坐冠軍，儘管疫情期間曾一度被墨西哥超越。

至於大西洋彼岸的英國、德國和法國則緊追在加墨兩國之後，占外國遊客前五名，不過隨著疫情結束，東亞國家陸續開放旅遊，情勢可能發生變化。

此外，外國遊客來美選擇的旅遊地，地理位置仍主要考量因素；例如歐洲、非洲和中東遊客通常選擇東岸大城紐約，作為踏上美國領土的第一個目的地；來自南美洲、中美洲和加勒比海遊客則選擇從南部的佛羅里達州開始旅行，至於亞洲和大洋洲遊客則多半從西岸的加州 開始。

根據I-94入境申請表統計資料顯示，全國多數州普遍以英國遊客居多；中西部大部分地區主要客源則是來自印度的遊客；在夏威夷州，日本遊客人數領先群雄；哥倫比亞遊客則在波多黎各居多數；德國、義大利遊客在中西部和南部數州，取得略微領先的優勢；至於中國在疫情爆發前，即是加州、密西根州和賓州等人口密集州最大宗的旅遊客源。