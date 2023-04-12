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Agoda公布便宜又好玩的旅遊秘境排行榜 泰國孔敬奪冠

記者楊文琪／台北即時報導
Agoda公布便宜又好玩的旅遊秘境排行榜。（圖：Agoda提供）
Agoda公布便宜又好玩的旅遊秘境排行榜。（圖：Agoda提供）

全球數位旅遊平台Agoda致力提供旅客經濟實惠住宿價格，根據各地4月份平均房價，分享划算旅遊排行榜：由泰國孔敬奪下冠軍，緊接著為馬來西亞的詩巫、印尼的梭羅、印度的普里，台灣則是金門奪下最划算縣市，台灣人最愛去的日韓則是由千葉及光州奪下省錢勝地，誰說只有熱門城市才好玩，Agoda教你花小錢大滿足，創造獨一無二的旅遊體驗。

Agoda台灣總經理齊彥喆表示：「隨著防疫措施逐漸鬆綁，各地皆出現報復性旅遊潮，Agoda首度公開划算旅遊排行榜，期盼提供旅客經濟實惠住宿價格，幫助旅客發掘更多旅遊方式。」

隨著日本、南韓相繼放寬邊境防疫措施，千葉縣奪下日本4月住宿最便宜地區，日本最知名的東京迪士尼就位於東京和千葉的交接處，除了迪士尼之外，房總半島更是大自然愛好者熱愛朝聖的地方，可以一次享受海景和山岳的自然景觀，此外設有日本庭園、茶室的幕張海濱公園和全日本最大規模的永旺夢樂城幕張新都心更是能一次擁有盡情血拚與享受綠意的完美行程，在馬不停蹄的觀光之旅後，遊客可以在千葉知名的溫泉放鬆身心，千葉縣讓想要體驗日本自然美景、文化遺產和美味佳餚的人都能一次滿足。

號稱為文化之都的南韓光州，匯集亞洲各大文化盛事與知名展覽，當地更有一條長達300公尺的「光州藝術之街」可以一睹熱愛藝術的光州傳統面貌，附近更有國立亞洲文化殿堂、光州美術館以及許多畫廊和古董商店等，推薦喜愛藝術文化的旅客來場探索之旅。

而台灣則是由金門拿下住宿最便宜地區，金門除了充滿歷史和軍事足跡之外，每年4－6月，金門藍眼淚奇景吸引許多旅客前往追淚，海上夜光蟲聚集，在夜晚的大海中呈現藍光景致，曾被CNN列為世界15大奇景之一。

千葉縣奪下日本4月住宿最便宜地區。（圖：Agoda提供）
千葉縣奪下日本4月住宿最便宜地區。（圖：Agoda提供）

日本 迪士尼 防疫

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