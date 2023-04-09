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2022年全球十大繁忙國際機場出爐 第一名或許你也去過

編譯陳曉慈／即時報導
杜拜國際機場。(美聯社)
杜拜國際機場。(美聯社)

根據國際機場協會（ACI）5日公布2022年全球最繁忙十大國際機場，新加坡樟宜國際機場以3190萬的旅客量名列第9，成為榜上唯一的亞洲機場。

2022年全球十大繁忙機場排行榜，前三名分別為旅客量6600萬的杜拜國際機場（Dubai International Airport）、旅客量5820萬的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）以及旅客量5250萬的阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）。

2019年，樟宜機場曾以6830萬的旅客量位居排行榜第7名。新冠肺炎爆發後，樟宜機場旅客量銳減，2021年落至排行榜第95名。

國際機場協會資料顯示，全球國際旅客量正逐漸回升到疫情前的規模，相較去年同期，今年2月國際旅客量就增加了89.7%。專家指出，全球航空旅行的需求將持續走強，特別是亞太地區；亞太地區如今的航空旅遊需求僅比2019年少15%左右，且差距正陸續縮小。

新加坡嘉通部長易華仁（S. Iswaran）3月指出，樟宜機場的旅客量及班機數如今都已回升到疫情前的80%，並預期在2024年全面恢復到疫前水平。專家認為，樟宜機場對中國、日本、南韓及台灣的旅客量及班機數，將在未來數個月內回到疫前90%水平，但最後的10%將額外花上一些時間。

機場 新加坡 疫情

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