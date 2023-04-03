成田機場塞爆 入境要排5小時 苦主哀號：露宿機場地板

苦主在網路上分享成田機場的出關慘況，圖為成田機場。（美聯社）

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行，其中日本 就相當熱門。不過，大量旅客湧入日本似乎難以消化，許多苦主都在網路上分享機場 的出關慘況。

3小時才出關 認賠當天晚餐

香港的網路論壇出現一篇轉發貼文，一名女網友上月（3月）29日發文，透露當天下午2時25分抵達成田機場，結果等了3小時才完成出關，最後只能趕上晚上6時19分的成田特快到新宿，忍痛取消並認賠原本預定好的晚餐。該名女網友也指出，「建議大家近期若有抵達當天的預約，要再預留滯留海關的時間才保險，別和我一樣太自信」。

排了將近4小時 籲「下機後用跑百米的速度手刀往前」

「秘密女孩Viki」上月31日在臉書發文，提到現在剛好是日本的櫻花季，自己在成田機場出關就排了將近4小時，直呼「腳要斷了，差時餓昏」。她透露當天5時半就下飛機，但直到快9時才出關，「有夠悲劇，所以請大家下飛機後用跑百米的速度手刀往前，不要上廁所！不然排到天荒地老…」。

排了4小時還沒到入境櫃台 一家人在機場露宿一晚

事情還沒結束，昨（1）日一名網友在PTT上以「4月1日晚上成田機場入境慘況」為題發文，表示以下資訊來自友人的回報，當時在成田機場下機後，排了4小時還沒排到入境櫃台，直到晚上11時半才離開禁區，導致出機場時已經沒有計程車，一家人只能在機場露宿一晚。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太慘了吧，原來上次成田進去2個半小時已經算幸福」、「目前看到最高紀錄5個半小時的，超誇張」、「還以為福岡已經很慘了，沒想到成田更慘」、「超慘啦，露宿機場+1」、「沒有確實分流吧，導致一堆人卡著填寫資料，外加人力不足」。

深夜12時才過海關「末班車全沒」 苦主躺成田機場地板過夜

還有網友在PTT上以「4月1日成田機場入境非常恐怖」為題發文，表示自己發文當下人就躺在成田機場的地板上，因為大概晚上6時20分抵達，入境排了5個小時，直到接近深夜12時才過海關，「每一種末班車都開走了，而且計程車到市區要價3000台幣，就決定在這裡過夜了」。

貼文底下同樣掀起共鳴，許多苦主紛紛哀號，「躺在你隔壁+1」、「躺在你隔壁的隔壁+1」、「我睡機場+1，排5個小時好厭世」、「整個排爛」、「早安，我睡在你隔壁，現在起床了」、「以前入境沒怎麼排過隊，現在疫情後+櫻花季太可怕了」、「上次入境看到很多移民 官都是很累的感覺，跟疫情前差很多」。

旅客下機後排出關「幾乎原地不動」 日本包車業者等了5小時

日本客製化包車服務粉專「美黛子遊日本」在臉書上發文，指出1日有預約包車的客人搭乘香港起飛航班，預計晚上6時25分抵達成田機場，結果下飛機後幾乎原地不動，然後開始無止盡地排隊，直到深夜11時45分才出關上車前往東京，「從下飛機到上車花了將近5小時，太可怕了」。

羽田機場同樣塞爆 現場擠到水洩不通

一名網友在PTT上以「羽田晚上的入境人潮很恐怖」為題發文，透露當時大約晚上10時20分出機門，一路快走到接近入境關卡的地方，結果直接被眼前的景象嚇到，「遠方看不到的人潮盡頭檢查檢疫畫面後，右轉才會進入移民關大廳，當時的移民關貪食蛇已經是塞滿人，回堵到後面整片都動不了」。

一名網友分享羽田機場的恐怖人潮。（取材自PTT）

新宿JR窗口大排長龍 網估至少2小時才能買到票

一名網友在PTT上以「JR窗口也非常恐怖」為題發文，他透露新宿的JR服務窗口大排長龍，除非營業時間前就來排隊，不然至少2、3個小時才買到票，「需要火車票Pass的真的要儘早準備，不要影響自己的行程了」。