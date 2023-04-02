台交部建議台灣可增飛華盛頓、波士頓航班 長榮評估中

長榮航空正在研究是否增加北美航線。（本報資料照片）

全球航空市場正逐漸復甦，台灣交通部全力推動桃園國際機場 爭取北美往返亞太區的轉機市場。台灣運輸研究所最新公布的研究，建議台灣優先增飛華盛頓及波士頓，長榮航空表示正評估中。

運研所最近完成「北美經桃園及鄰近機場往返亞太市場探討」研究報告。

報告指出，亞太地區國家的重點機場，包括桃園、香港 、仁川、成田、新加坡、浦東、廣州，皆以發展成為區域樞紐機場為目標，且這七座機場都位在東南亞往返北美的飛航路徑上，成為北美往返亞太地區中轉機場選項。

運研所分析桃園機場於北美目前無直飛航班但可開發的航點，華盛頓特區（IAD）及波士頓（BOS）最具潛力，潛在一年旅客量都超過20萬人次，可優先評估，其次是亞特蘭大（ATL）近18萬人次、紐華克（EWR）逾15萬人次、達拉斯（DFW）逾14萬人次、塞班（SPN）逾12萬人次。

長榮航空總經理孫嘉明2019年10月在美國迎接787客機時，接受媒體聯訪曾表示，波士頓、華盛頓DC和達拉斯已納入未來新航點評估。

長榮航空今天回應，北美航網布建完整，5月中旬八大航點將達每周84班，目前以穩健、強化越太平洋及歐亞航網規模為目標，增強營運韌性，對於其他北美航點市場，仍依未來新機交機時程，持續積極評估中。

運研所這份研究報告也以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的數據做分析，2019年經亞太地區七個重點機場中轉的國際旅次約2607萬人次，其中725萬人次是往返北美及亞太地區，占比28%，仁川、香港及桃園為主要中轉機場。

研究報告顯示，725萬人次的北美與亞太區轉機客中，仁川機場以236萬人次排名第1，其次是香港機場200萬人次，第3是桃園機場130萬人次，其他分別是成田機場83萬人次、浦東機場27萬人次、新加坡機場26萬人次、廣州機場21人次。

而這七座機場中轉旅次主要來源國，排名第一及第二的是美國及越南 ，中轉皆逾百萬人次，加拿大與中國分居第三及第四，中轉旅次都超過50萬。

研究報告分析，725萬人次北美與亞太區轉機客有1/4是經仁川機場中轉，經桃園機場的不到2成。

另外，研究報告也顯示，美國經7座主要中轉機場往返越南有183萬人次，仁川機場一枝獨秀，以47%市占率將其他競爭機場遠遠拋在後面，成田機場及桃園機場各以17%及16%分居第2及第3，顯示仁川機場在美國往返越南的市場有相當競爭優勢。

美國經七座主要中轉機場往返中國則有92萬人次，香港機場及仁川機場市占率不分軒輊，合計囊括逾九成的市場，各以48%及43%市占率分居第一及第二，成田機場以7%市占率居第三，桃園機場因中國未開放中國旅客來台轉機，國外旅客經桃園機場轉機往返美國的比例只有2%。

除新增航點外，運研所也建議增加現有北美直航點的航班，其中潛在客源較直飛客量增量比例較高的航點，包括加拿大多倫多（YYZ）、檀香山（HNL）、芝加哥（ORD）、紐約甘迺迪（JFK）。

不過，加拿大市場有航約容量限制，目前航約容量已用罄，現階段國籍航空公司無法逕行增加飛航班次，未來需透過修約增加容量，才有利業者航網布局及規畫。