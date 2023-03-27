空姐沒告訴你的事 飛機毯幾乎不洗、小孩擾人怎辦？

(取材自健康醫療網)

搭飛機出遊常碰到不少突發狀況，影響心情甚至身體健康。你知道飛機毯幾乎不清洗嗎？別人家的小孩吵鬧只能忍氣吞聲嗎？其實只要事先做好準備，就能享受一趟舒適的旅行。

外媒《HERALD WEEKLY》表示，家長帶小朋友出遊總是擔心會招來白眼，可預先準備足夠的娛樂，讓小孩長時間開心的玩，這樣他們就不會打擾你或其他乘客。例如3C用品、書籍、繪本與筆、摺紙、零食等都很好用。也推薦準備貼心小零食並附上便條紙，提前為孩子在航程中可能造成的不便表示歉意，只要鄰座乘客得知父母已盡力顧好小孩，就會更加友善和包容。

怕被小孩吵的人，則建議於安排行程時，避開飛往遊樂園 之類的「親子路線」，即可降低吵鬧的機率。

機艙的乾燥程度比沙漠更嚴重！因此除了多補充水分，也避免帶妝上飛機，與其用化妝品堵住毛孔，不如使用精華液和保濕霜來鎖住皮膚水分，塗抹護唇膏也有益處。也可隨身攜帶小瓶眼藥水，當眼睛乾澀時滴上幾滴，保養靈魂之窗。

其他如濕紙巾、除臭噴霧、漱口水或身體芳香噴霧，這些寶物都能讓你在飛機上精神煥發。

飛機毛毯越蓋越髒

長途航班總是備有毛毯和枕頭讓人小憩，但這些用品被許多乘客使用過，而且「幾乎沒清洗」！如果你注重衛生，甚至有過敏或是皮膚狀況時，建議不要使用，攜帶自己專用的會更好。

避開藍光有助入眠

螢幕發出的藍光會刺激眼睛，使人難以入睡，若搭飛機時想要補眠，建議少看螢幕，或改聽音樂就好；怕吵的人可以戴上矽膠耳塞或是降噪耳機，享受安靜時光；「睡前刷牙」的機制也有助於調整身體進入睡眠狀態；若是失眠 患者，則可準備安眠藥，確保服用的劑量符合體重和飛行時間，就能好好休息一下。

錯過班機恐是行程中最糟糕的事情！所以請避開交通尖峰時刻，早點到達機場 。搭乘國際航班建議提前3小時到達機場，若有團隊中年長者或小孩，可再多預留一些時間，以避免任何意外拖延行程，例如大排長龍的報到隊伍或是緩慢的停車場手推車。

飛越不同的時區，出國昏昏欲睡好困擾。建議選擇白天到達目的地的航班，並在搭機前早起，曬太陽吸收維生素D有助於身體調整時差。另外也可在上飛機時將手錶重新設置為新時區，儘早調整為新的作息時間。

在狹窄的機位上久坐，不僅血液循環不順，也會對脊椎造成影響。因此可在長途飛行中，做一點基本的伸展運動，對整體健康相當有益。另外，若是容易暈車的體質，可提前準備暈車藥，以防亂流來時搖的頭暈腦脹。

【延伸閱讀】

出國要帶什麼藥？ 5大類常備用藥一次看

一搭飛機就嚴重暈眩？原來是「這個地方」在作怪

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57181

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw