LV、DIOR大秀絕美祕境 孟買遺跡、私人島嶼開放參觀

路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）

全球疫情解封，所有人都迫不及待要去造訪心心念念已經很久的景點清單，顯然時尚 品牌也不例外。旅行精神為品牌DNA的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）本周宣布，2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利 馬焦雷湖（Lake Maggiore）博羅梅歐群島（Isole Borromee）的美麗島（Isola Bella）舉辦；每年秋季女裝都會探索世界各地不同工藝的DIOR，也宣布將於印度 孟買的歷史遺跡印度門（Gateway of India）舉辦3月30日的大秀。

對DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri而言，每個系列都是連繫不同工藝領域、古老傳統和具前瞻性創新手法的全新契機。此次在馬哈拉施特拉邦政府觀光旅遊局的支持下來到印度門舉辦，在向印度的傳統與刺繡工藝致敬之外，也同時希望聚焦品牌與孟買當地的Chanakya工坊的深厚的情誼：這個創立於1986年的工坊長期傳承傳統服裝工藝，並於2016年開始致力於培訓女性工匠、透過提供就業機會提升女性地位—理念與長期關注女性生活的Maria Grazia Chiuri不謀而合。

DIOR將於印度孟買的歷史遺跡印度門舉辦3月30日的秋季女裝大秀。（圖：DIOR提供）

路易威登的大秀則將打開夢幻秘境Isola Bella的神祕面紗。由博羅梅歐（Borromeo）家族掌管約400年的這座島嶼，是義大利巴洛克藝術風格瑰寶；島上幾何形狀和線條的博羅梅歐宮（Palazzo Borromeo）及花園映照波光水影，宛如水面上的藝術品船隻一般漂浮在馬焦雷湖上。

路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）

這座島嶼一直到1630年都還是一塊漁民居住的岩石，在17世紀初才開始興建、供電，共由數百位頂尖建築師、工程師、泥水匠、油漆工、細工木匠群策群力將近400年，經歷數個世紀的交棒傳承至今，北側正面與大碼頭直到1948年才完工。雖為私人擁有，不過這個猶如仙境般的博羅梅歐宮與花園平時亦向大眾開放參觀，而路易威登是首個於此地舉辦時尚大秀的品牌。