我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴「財富密碼」：扛反共大旗 斂財逾10億

美州長稱中有「2000年滅美計畫」 2國網友群嘲

LV、DIOR大秀絕美祕境 孟買遺跡、私人島嶼開放參觀

記者孫曼／即時報導
路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）
路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）

全球疫情解封，所有人都迫不及待要去造訪心心念念已經很久的景點清單，顯然時尚品牌也不例外。旅行精神為品牌DNA的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）本周宣布，2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）博羅梅歐群島（Isole Borromee）的美麗島（Isola Bella）舉辦；每年秋季女裝都會探索世界各地不同工藝的DIOR，也宣布將於印度孟買的歷史遺跡印度門（Gateway of India）舉辦3月30日的大秀。

對DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri而言，每個系列都是連繫不同工藝領域、古老傳統和具前瞻性創新手法的全新契機。此次在馬哈拉施特拉邦政府觀光旅遊局的支持下來到印度門舉辦，在向印度的傳統與刺繡工藝致敬之外，也同時希望聚焦品牌與孟買當地的Chanakya工坊的深厚的情誼：這個創立於1986年的工坊長期傳承傳統服裝工藝，並於2016年開始致力於培訓女性工匠、透過提供就業機會提升女性地位—理念與長期關注女性生活的Maria Grazia Chiuri不謀而合。

DIOR將於印度孟買的歷史遺跡印度門舉辦3月30日的秋季女裝大秀。（圖：DIOR...
DIOR將於印度孟買的歷史遺跡印度門舉辦3月30日的秋季女裝大秀。（圖：DIOR提供）

路易威登的大秀則將打開夢幻秘境Isola Bella的神祕面紗。由博羅梅歐（Borromeo）家族掌管約400年的這座島嶼，是義大利巴洛克藝術風格瑰寶；島上幾何形狀和線條的博羅梅歐宮（Palazzo Borromeo）及花園映照波光水影，宛如水面上的藝術品船隻一般漂浮在馬焦雷湖上。

路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙...
路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）

這座島嶼一直到1630年都還是一塊漁民居住的岩石，在17世紀初才開始興建、供電，共由數百位頂尖建築師、工程師、泥水匠、油漆工、細工木匠群策群力將近400年，經歷數個世紀的交棒傳承至今，北側正面與大碼頭直到1948年才完工。雖為私人擁有，不過這個猶如仙境般的博羅梅歐宮與花園平時亦向大眾開放參觀，而路易威登是首個於此地舉辦時尚大秀的品牌。

印度 義大利 時尚

上一則

旅遊可以少花錢又兼顧品質？專家提供訣竅

下一則

櫻花季提早報到 紐約市「最佳賞櫻地點」公開

延伸閱讀

中國研發從海水提取鋰原料 全球首見

中國研發從海水提取鋰原料 全球首見
DIOR秋冬大秀 致敬1950年代獨立女性

DIOR秋冬大秀 致敬1950年代獨立女性
奧斯卡頒原創歌曲獎主持口誤 網友批：印度不只寶萊塢

奧斯卡頒原創歌曲獎主持口誤 網友批：印度不只寶萊塢
保護龐貝古城遺跡 150隻綿羊這樣辦到的

保護龐貝古城遺跡 150隻綿羊這樣辦到的

熱門新聞

新加坡旅遊局表示，來自全球各地的短期旅客自7日起，可免費參加「新加坡獎勵」計畫下的項目，體驗新加坡的不同面向。示意圖。(新華社)

向國際旅客招手 新加坡推「免費導覽」體驗活動

2023-03-08 22:33
日本北海道新創岩谷技研打算用裝著氦氣的熱氣球，把人送上太空邊緣，而且這項服務並非只有億萬富豪才負擔得起。(美聯社)

日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起

2023-03-09 13:03
南韓仁川機場內部設有多台自助報到機台。圖為疫情前所拍攝。（記者甘芝萁／攝影）

南韓仁川機場重啟免費轉機旅遊 盼提高旅客再訪率

2023-03-12 01:45
上海迪士尼10日全球首發亮相全新卡通形象「小熊貓美美」，在迪士尼樂園故事家雕像前舉行歡迎儀式。(取材自上海迪士尼度假區微博)

上海迪士尼新卡通形象 「小熊貓美美」全球首發亮相

2023-03-10 01:47
路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）

LV、DIOR大秀絕美祕境 孟買遺跡、私人島嶼開放參觀

2023-03-15 22:17
從中央公園的北端一直到南側，共有六個賞櫻地點。(取自中央公園Instagram)

櫻花季提早報到 紐約市「最佳賞櫻地點」公開

2023-03-15 22:40

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半