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星宇航空拓展美國市場 4月26日首航台北-洛杉磯

中央社／台北2日電
星宇航空3月起旗下A350機型機首度飛進東北亞。(圖／星宇航空提供)
星宇航空3月起旗下A350機型機首度飛進東北亞。(圖／星宇航空提供)

星宇航空將在4月26日首航台北-洛杉磯，為拓展美國市場，近期擬與阿拉斯加航空簽合作協議，方便旅客轉機到美國其他地方。

星宇航空公關長聶國維今天表示，將與阿拉斯加航空合作，服務星宇航空旅客從洛杉磯轉機到美國其他航點，近期將簽合作協議。

目前，華航直飛美國的航點包括：洛杉磯（2座機場）、舊金山、紐約、夏威夷、關島，另與達美航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、太陽城航空、夏威夷航空合作，旅客轉機可飛航底特律、華盛頓、辛辛那提等55個美國航點。

長榮航空直飛美國的航點有洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓，另與聯合航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、太陽城航空、夏威夷航空合作，旅客轉機可飛費城、達拉斯、邁阿密等81個美國航點。

國籍航空公司與國外航空業者合作可提升轉機旅客的方便性，在國籍航空公司官網或旅行社就可一次完成訂位及購票，並同時取得台灣與國外轉機機場的登機證，且如果前段飛機行程有延誤而趕不上後段飛機，航空公司會協助處理，否則旅客必須分別訂位購票，到了轉機的機場還要另外至航空公司櫃台報到並領取登機證，並承擔趕不上轉機航班的風險。

洛杉磯 夏威夷 機場

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