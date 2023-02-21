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世說新聞╱南加華人愛的免費圖書館 豪華超乎意料

家人預選同坐「加收費」聯航3月初開始不收了

編譯徐薏茹／綜合21日電
聯合航空宣布，未來成年旅客預選與同行12歲以下孩童相鄰座位時，將不用再支付額外費用。(美聯社)
聯合航空宣布，未來成年旅客預選與同行12歲以下孩童相鄰座位時，將不用再支付額外費用。(美聯社)

聯合航空20日公告，因應政府擬推出的規定，聯航將取消預選飛機座位的其中一項額外收費項目，未來成年旅客可以免費預訂與同行12歲以下孩童相鄰的座位，需要時該公司的訂票系統將提供經濟艙的優先座位，不須額外費用，新規將於3月初實施，同時適用一般經濟艙(Basic Economy)。

聯邦運輸部(DOT)去年夏季發送通知給各航空公司，敦促業者確保13歲以下兒童能坐在陪同成人隔壁，不收取額外費用。

白宮本月宣布運輸部將提出法規，禁止航空公司為家屬預訂13歲以下兒童相鄰座位收費，並呼籲國會加快對家庭座位收費的禁令。

美國各大航空公司多年前開始收取預訂經濟艙一般座位的手續費，若沒有足夠的免費座位，預訂鄰近座位可能非常花錢，家庭的預訂成本更是高；廉價航空則是一直以來對所有乘客都收取提前畫位的費用。

大型航空公司通常會跟進競爭對手的做法，因此聯合航空推出新規後，接下來的注意力可能轉向達美航空(Delta Air)、美國航空(American Airlines)等公司，達美和美國航空均表示相關工作正在進行中。

美國航空發言人說若有需要，未來該航空的系統將在起飛當天開放優先座位與加長座位(extra-legroom)，讓14歲以下孩童能與同行成人坐一起。

達美航空表示其政策是確保13歲以下孩童能坐在同行成人隔壁，包括自動安排同行乘客坐在一起，確保顧客服務和登機口專員能在機場安排家庭需求。

聯合航空的新政策實行後，替自己和同行11歲以下孩童預訂座位的乘客將看到一張座位圖，顯示至少留給孩童與一位成人的相鄰可選座位，若免費的相鄰座位不足，系統將顯示航空公司認定的「優先」座位，這些座位通常需要額外費用。

若是較大的團體，系統將尋找相鄰的一區座位，若座位不足，每個小孩至少都會配到一名成人，或規畫多個小孩坐在一名成人旁邊。

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